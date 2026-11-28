Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que Alpine volvió a mostrar dificultades para encontrar el rendimiento de sus monoplazas en el circuito de Lusail.

El argentino consiguió avanzar a la segunda instancia (Q2), pero no logró meterse entre los diez mejores. Con un tiempo de 1:23.659, quedó ubicado detrás de su compañero Pierre Gasly, que registró una vuelta apenas 0,091 segundos más rápida y partirá desde el 13° lugar.

Colapinto había superado la primera tanda con lo justo. En la Q1 marcó 1:24.274 y terminó 16°, a 0,599 segundos de Gasly. Su registro quedó apenas 0,096 segundos por delante del de Carlos Sainz, de Williams, quien fue el primer eliminado de esa instancia.

El piloto argentino reconoció las dificultades que atraviesa Alpine para encontrar una puesta a punto competitiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en las prácticas y la qualy. No va el auto, está costando. Es una pena”, expresó en diálogo con ESPN.

Mercedes dominó la clasificación en Qatar

La pole position quedó en manos de George Russell, que ratificó el buen rendimiento de Mercedes durante las prácticas y consiguió el mejor tiempo de la Q3, con una vuelta de 1:21.695.

Su compañero Andrea Kimi Antonelli completó el 1-2 de la escudería alemana, con un registro de 1:21.823. De esta manera, ambos pilotos ocuparán la primera fila de la grilla de partida.

La segunda fila estará integrada por los McLaren de Lando Norris, tercero con 1:22.175, y Oscar Piastri, cuarto con 1:22.245.

Isack Hadjar consiguió superar a Max Verstappen y los dos Red Bull comenzarán la carrera desde la quinta y sexta posición, respectivamente.

Una de las sorpresas de la clasificación fue Racing Bulls. Arvid Lindblad consiguió el octavo mejor registro, con 1:23.032, y se ubicó por delante de Lewis Hamilton, que terminó noveno. Charles Leclerc, con Ferrari, ocupó el séptimo lugar, apenas 0,077 segundos por delante del británico.

La exigencia de los neumáticos, una de las claves de la carrera

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre desde las 13, hora argentina, sobre un recorrido de 57 vueltas en el circuito de Lusail.

Uno de los principales interrogantes estará relacionado con la degradación de los neumáticos. Por reglamento, los pilotos podrán utilizar cada juego de gomas durante un máximo de 27 vueltas, por lo que deberán realizar al menos dos paradas en boxes.

La estrategia de los equipos y la capacidad de administrar los neumáticos serán factores determinantes en una carrera que exigirá un esfuerzo importante a los pilotos.