Franco Colapinto expresó su preocupación por el rendimiento de Alpine después de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino, que largará desde el 14° puesto, reconoció que el equipo no logra encontrar el equilibrio del auto y que las dificultades se repitieron durante todas las sesiones del fin de semana.

“Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Un balance muy desconectado: en curvas lentas, curvas rápidas, es muy distinto. También es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en práctica 1, 2, 3, clasificación... Pero no va el auto. Está costando”, explicó en declaraciones a ESPN.

El piloto lamentó el contraste con el rendimiento que Alpine había mostrado en la competencia anterior. “Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y es un fin de semana que está siendo bastante negro”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, identificó la falta de carga aerodinámica como uno de los problemas que arrastra el equipo. “Nos falta downforce (lo sabemos desde siempre), pero estamos bastante lejos de lo que esperamos”, agregó.

Colapinto anticipó una carrera complicada en Qatar

De cara al Gran Premio de este domingo, el argentino consideró que será necesario asumir riesgos, aunque reconoció que las condiciones de la competencia podrían limitar las posibilidades de avanzar.

“Creo que hay que arriesgar, obviamente. En estrategia va a ser difícil. Al final es complicado marcar una diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias, entonces se ponen un poco en fila india todos y va a ser difícil, pero intentaremos lo mejor”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colapinto también puso el foco en el desgaste de los neumáticos, un factor que podría complicar el rendimiento de Alpine durante la carrera.

“Intentar no gastar la goma, pero viendo la degradación que tenemos, no tiene la mejor pinta de los domingos”, concluyó.