Reclaman respuesta al municipio por la habilitación de un comercio bailable

Una familia con tradición en el sector del rubro de locales nocturnos reclama que la Municipalidad de Rosario no le brinda la habilitación para reflotar unos de los boliches icónicos del centro de la ciudad. Aylen y Omar Navone denuncian que “estamos a la espera de la decisión que tomen, pero no hay un argumento lógico para negar la habilitación”.

Según Aylen “la Municipalidad de Rosario nos dio la renovación de la habilitación y ya hace diez meses que estamos bancando los gastos del alquiler del lugar y el personal inactivo por lo que tratamos de ser escuchados”, por lo que realizarán una protesta en la puerta del local ubicado en Santa Fe al 1500.

Para la hija del gestor del emprendimiento “es un proyecto que, apuesta a la ciudad, a la cultura y a la diversión y sigue siendo un rubro muy castigado por el municipio desde hace muchos años”.

“Este tipo de iniciativa abarca a muchos rubros como artística, mantenimiento, seguridad, camareros y todos nos vamos a reunir para que ven la cantidad de gente involucrada y que está inactiva porque no nos dan la habilitación como gastronomía y confitería bailable”, dijo Aylen anticipando una especie de movilización de trabajadores y allegados del sector con situaciones similares en la puerta del local para este jueves a las 19 horas.

Por su parte Omar recordó que “este local tiene una de las habilitaciones más antiguas de la ciudad, desde el año 1987 en donde funcionaba una discoteca muy famosa por los años ’90 que se llamaba La City y luego se denominó María”.

Ahora dice que renovaron esa habilitación para continuar con el mismo rubro, pero “la municipalidad comenzó a ponernos algún tipo de trabas, no nos otorga el permiso a pesar de tener todos los informes correspondientes como indican las normativas como plano de uso, informes acústicos o eléctricos”.

Estamos en la espera de la decisión que tomen, pero no hay un argumento lógico para negar la habilitación.

Su hija puntualizó que “trabajamos en otro bar cercano a la Terminal de Ómnibus y la gente nos dice que Rosario no tiene opciones para la diversión y que ya no es como antes”, por lo cual afirma que “el mercado tiene una mayor demanda de este tipo de rubros y al no dar respuesta se terminan potenciado las fiestas clandestinas que no están reguladas”.

Rosario quiere noche y la municipalidad la está apagando.