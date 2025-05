"Vergüencita": Luis Caputo cruzó a Ricardo Darín por sus críticas al Gobierno

El actor Ricardo Darín generó controversia en el ámbito político tras sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand, donde criticó las recientes medidas del Gobierno libertario respecto al uso de los "dólares en el colchón".

En un tono sarcástico, Darín se mostró sorprendido por el precio de una docena de empanadas, que mencionó ascender a $48.000, evidenciando así su disconformidad con la situación económica que atraviesan muchos ciudadanos.

El actor expresó: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados". Esta afirmación fue interpretada como una crítica a la política económica del actual gobierno, especialmente en un momento en que muchas personas sufren las consecuencias de la crisis económica.

La docena de empanadas más cara del país sale 48.000 p, pero en los barrios la docena vale 16.

Es como decir que un auto vale 100.000 dls basándose en un BMW M3, cuando tenes un cronos por 20.

A Darin las 3 duchas diarias que se pega le lavaron la cabeza.

pic.twitter.com/2B9VyQNR2t — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) May 25, 2025

Sin embargo, tomó un giro más serio cuando Darín declaró: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando".

Sus palabras subrayaron una posible desconexión entre el discurso oficial y la dureza de la realidad que enfrenta una significativa parte de la población.

Luis Caputo, ministro de Economía, no tardó en reaccionar ante los comentarios del actor. En una entrevista con Luis Majul, calificó las afirmaciones de Darín como "una estupidez", indicando que le causó "verguencita".

Caputo enfatizó que el actor intentó presentarse como "nacional y popular", pero que su comentario había resultado desafortunado y aún seguía circulando en las redes sociales.

El ministro prosiguió con una comparación para ilustrar su desacuerdo: "Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, ‘los autos salen 200 mil dólares, la gente no puede comprar su Porsche’."

Con esto, Caputo intentó deslegitimar el planteo de Darín sobre el costo de vida y la percepción del Gobierno sobre la situación económica.