Trump confirmó nuevos aranceles a la Unión Europea

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que los aranceles a las importaciones provenientes de la Unión Europea (UE) se implementarán según lo previsto. Además, instó al bloque a incrementar sus compras de energía estadunidense para ayudar a disminuir el déficit comercial de su país.

Durante una conferencia de prensa, a Trump se le preguntó si el acuerdo propuesto previamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era satisfactorio. Su respuesta fue contundente: "No. No lo es".

Asimismo, Trump señaló que la UE debería aumentar las importaciones de petróleo y gas de Estados Unidos, de lo contrario, enfrentará aranceles sobre sus exportaciones que incluyen vehículos y maquinaria.

Un portavoz de la UE comentó que esta está comprometida a eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa y diversificar sus fuentes de suministro.

Actualmente, la UE obtiene el 47% de su gas natural licuado y el 17% de sus importaciones petroleras desde Estados Unidos. Esta postura de Trump se da en un contexto de crecientes tensiones comerciales a nivel global.

Las economías de diferentes países corren el riesgo de verse envueltas en guerras comerciales, mientras que los recientes aranceles de Trump, anunciados hace una semana, incrementan las expectativas de una desaceleración económica mundial y un notable aumento en el precio de múltiples productos en el mercado estadounidense.

Trump manifestó en declaraciones a periodistas: "Ellos no aceptan nuestros autos, no aceptan nuestros productos agrícolas, no aceptan casi nada y nosotros aceptamos todo de ellos", refiriéndose a las importaciones europeas tras su conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le sugirió reducir los aranceles del 17% impuestos a Israel.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país registró en 2023 un déficit comercial de 208.700 millones de dólares con la UE. Trump ha utilizado este dato para argumentar que las naciones europeas se benefician a expensas de Estados Unidos.

El presidente enfatizó que su posición es firme al declarar que "esto es permanente" y desestimó las propuestas para establecer una moratoria o reconsiderar los aranceles, a pesar de las negociaciones en curso.

La Comisión Europea respondió que los aranceles promedio aplicados a los productos estadounidenses son apenas del 1% al ingresar al mercado de la UE y que, en 2023, las autoridades estadounidenses recaudaron alrededor de 7.000 millones de euros en conceptos de aranceles, en comparación con 3.000 millones de euros recaudados por la UE de productos estadounidenses.

Funcionarios europeos están preparando respuestas y Von der Leyen anunció: "Mientras Estados Unidos impone aranceles por un total de 28.000 millones de dólares, nosotros responderemos con contramedidas que equivalen a 26.000 millones de euros".