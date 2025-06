Trabajadores del Garrahan van a paro por aumento salarial y desmienten al Gobierno

En el Hospital Garrahan, los trabajadores organizados a través de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) iniciaron un paro de 24 horas, comenzando a las 7 de la mañana. El motivo del cese de actividades fue el supuesto aumento del 10% anunciado por el Gobierno Nacional, el cual desmintieron al afirmar: "Es una ampliación presupuestaria ordinaria y generalizada aplicada a casi toda la administración pública", señalaron.

Durante la jornada de protestas, y en compañía de familiares de pacientes y artistas, se llevará a cabo un festival cultural desde las 9:30 horas en la calle Combate de los Pozos. Sin embargo, aseguraron que la atención de urgencias y los internados continuarán recibiendo atención necesaria.

La secretaria general de APyT, Lic. Norma Lezana, informó a Noticias Argentinas que los trabajadores renovaron sus demandas de "recomposición salarial del 100%", así como la necesidad de "frenar el vaciamiento del hospital" y pedir al Gobierno Nacional y al de la Ciudad que mantengan "un presupuesto adecuado" y otorguen "garantías a residentes y becarios".

Lezana recalcó que, a pesar de la propuesta del Gobierno de establecer una mesa de diálogo para el 30 de junio y prorrogar la conciliación obligatoria, las declaraciones del Presidente Javier Milei habían generado desconfianza en el proceso. "Después de meses de mucho esfuerzo, estamos llegando a momentos decisivos de una lucha enorme y es preocupante que se realicen estas declaraciones destructivas que quiebran toda confianza", afirmó.

Además, el jefe de terapia intensiva del Garrahan, Mauro García, expresó a Radio Splendid AM – 990 que, aunque cuentan con el apoyo de la comunidad, la situación económica sigue crítica, con tarifas que alcanzan los $6.000 la hora. "¿Queremos o no salud pública? Es fundamental interpelar a la gente y plantear que el 60% de los pacientes no cuenta con cobertura. Hace 27 años que estoy aquí y nunca había enfrentado esta situación. Discutir el desfinanciamiento del hospital es inaudito", argumentó.

Asimismo, García subrayó la necesidad de mejorar la situación salarial y, aunque se implementa otro paro, enfatizó en que buscan “afectar lo menos posible a la gente”. “Sufrimos impotencia porque nadie nos escucha, nos duele que nos digan ‘ñoquis’”, lamentó.

Durante el festival de hoy, actuarán varios artistas de manera solidaria, entre ellos los cantantes tenores del Teatro Colón, así como Las Manos de Filippi y Peteco Carabajal, entre muchos otros.

El gremio exigió una retractación pública del Gobierno por haber acusado sin fundamentos a los trabajadores de ser militantes políticos y por los ataques a periodistas que cubren la situación. "Contamos con un inmenso apoyo social, tanto dentro como fuera del hospital. Es un momento de gran unidad, y el Gobierno no puede ocultar la realidad. El Garrahan es causa nacional", concluyeron desde APyT.