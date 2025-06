Trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon en La Plata por mejoras salariales

En la mañana de este lunes, los trabajadores del Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada, llevaron a cabo una movilización que los condujo hacia la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, situada en La Plata. El objetivo fue visibilizar su reclamo salarial y demandar la actualización de paritarias.

La marcha, que reunió a más de mil trabajadores, se enmarcó en un contexto de rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La iniciativa contó con la adhesión de diversos sectores, incluidos gremios docentes y estatales, entre otros, quienes mostraron su solidaridad. Además, varios dirigentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), como Nicolás del Caño, Christian Castillo y Myriam Bregman, se unieron al apoyo hacia los movilizados.

Desde sus redes sociales, del Caño publicó: "Gran movilización de los trabajadores de Astillero Río Santiago. Van a la gobernación a exigirle aumento de salarios a Kicillof. Todo nuestro apoyo y solidaridad con su lucha".

Por su parte, la dirigente Bárbara Solernou manifestó en abril que el Astillero se encuentra paralizado, recordando que en 2009, el Gobierno provincial desvió 23 millones de dólares de la fábrica destinados a finalizar el Estadio Único de La Plata.

Este presupuesto debía destinarse a la construcción de dos buques productivos (el Eva Perón y el Juana Azurduy), pero, a partir de esta decisión, el entonces gobernador, hoy secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, utilizó esos fondos para completar el estadio, sin haber realizado la devolución desde entonces. Desde 2010, el Tribunal de Cuentas de la provincia ha exigido la rendición sobre estos fondos, y como consecuencia, las obras del astillero han permanecido paralizadas, quedando un buque “a medio terminar en la grada Nro 1”.

“No la devolvió Scioli, no la devolvió (María Eugenia) Vidal y no la devolvió (Axel) Kicillof. Hace seis años que es gobernador y el jefe político del Astillero Río Santiago. Ni bien asumió le pagó, en febrero de 2025, a los fondos buitre Fidelity 250 millones de dólares, cuando devolverle los 23 palos al Astillero significaba el 10% de eso que pagó. ¿Por qué cumple con estos buitres financieros y no con la patria que está paralizada desde 2010? La mediocridad de la dirigencia argentina priorizó la rosca política y no la patria. Si dice que defiende la Industria Nacional por qué no le devuelve los 23 millones de dólares para terminar los dos buques?”, concluyó.