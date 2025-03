Tiembla la interna libertaria después del escándalo entre Lemoine y Pagano

El recinto de la Cámara de Diputados se convirtió en escenario de una fuerte confrontación entre las diputadas libertarias Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, y sus colegas Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Este incidente evidenció la tensión interna que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA).

La situación había sido apaciguada temporalmente tras la controversia de agosto del año anterior, cuando Lourdes Arrieta fue sancionada tras visitar a represores en el penal de Ezeiza. Sin embargo, la calma se rompió y las diferencias salieron nuevamente a la superficie.

En medio de un ambiente caldeado, donde se registraron enfrentamientos físicos entre diputados varones del mismo espacio, Bonacci arrojó un vaso de agua a Lemoine. Este acto se produjo luego de que Lemoine cuestionara a Pagano por haber dado quórum a una sesión que el oficialismo intentaba desestabilizar.

Pagano permaneció en su banca, ya que se esperaba que poco después se discutiera un emplazamiento de la Comisión de Juicio Político para ratificar a sus autoridades, con ella al frente.

En abril del año anterior, el presidente de la Cámara, Martín Menem, había desconocido la conformación de dicha comisión, lo que había deteriorado la relación con Pagano, quien, en ese momento, enfrentó una crisis emocional debido a su estado de embarazo.

Ponce, aliada de Lemoine, grabó el momento en que Bonacci lanzó el vaso de agua y se unió a las críticas hacia Pagano y Bonacci, acusándolas de "ayuda al kirchnerismo".

Lemoine también documentó el incidente con su teléfono, capturando el instante en que Pagano, visiblemente molesta, le mostró un gesto obsceno en respuesta a la confrontación.

La disputa se trasladó a las redes sociales, donde Lemoine y Ponce continuaron arremetiendo contra Pagano y Bonacci. Ponce publicó el video del vaso de agua y calificó la acción de sus colegas como "imperdonable".

En respuesta, Pagano contraatacó con acusaciones graves hacia Ponce, acusándola de corrupción al robar dinero a sus asesores. "Imperdonable es la corrupción que manejas robándole dinero a tus asesores empleados", expresó Pagano, quien también denunció la violencia de Lemoine y Ponce, afirmando que no representaban a Javier Milei.

El jueves siguiente, Pagano dirigió su ira hacia Menem, a quien responsabilizó del escándalo en el recinto. "El escándalo fue porque hay un solo señor (que no es el presidente Milei) que no me quiere al mando de esa comisión", tuiteó, indicando que su nombramiento como presidenta de la comisión estaba en juego.

Pagano aseguró que Menem había enviado a "los impresentables de siempre" para agredirla y obstaculizar su función. "Esta vez quedó en evidencia ante el recinto quién es el verdadero titiritero", afirmó, criticando la falta de respeto hacia las instituciones.

Entre los "impresentables", Pagano incluyó a Lemoine, de quien sospechaba que estaba operando para que Lourdes Palavecino asumiera su lugar. Palavecino, quien se presenta como "activista Provida, anti K, anticomunista, militante paleolibertaria de Milei y antifeminista", mostró su apoyo a Lemoine y Ponce tras el altercado.

El conflicto entre Lemoine y Pagano se remonta al momento en que ambas asumieron como diputadas. Lemoine no tomó bien que Milei ofreciera a Pagano el segundo lugar en la lista de candidatos por la provincia de Buenos Aires, mientras que ella ocupaba un octavo lugar.

Las tensiones se intensificaron tras la expulsión de Zago del bloque y la negativa de Pagano a acatar la orden de Menem de excluirla de la Comisión de Juicio Político. Lemoine filtró conversaciones privadas donde acusaba a Pagano de humillaciones en el ámbito del bloque.

Pagano, por su parte, respondió con sarcasmo, sugiriendo que Lemoine necesitaba atención psiquiátrica. Posteriormente, Lemoine insinuó que Pagano tenía vínculos con el gobierno de Rusia durante el conflicto con Ucrania.

El rechazo hacia Pagano no provenía solo de Lemoine y Ponce, sino que otros diputados de la facción más radical de LLA, como Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, Romina Diez y Juliana Santillán, también se mostraron en contra de ella. En contraste, Pagano mantenía un perfil más moderado, incluso acercándose al peronismo en algunas ocasiones.

A pesar de estar en desacuerdo con Menem y Karina Milei, Pagano mantenía una relación cercana con Milei, a quien consideraba un amigo. Esta cercanía se hizo evidente en la última Asamblea Legislativa, donde el presidente mostró afecto hacia el hijo recién nacido de Pagano, expresando: "Vas a crecer en libertad".