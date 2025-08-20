En vivo

Política y Economía

Según el Gobierno, si la oposición revierte los vetos no podrá aplicar las leyes

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo: "No tenemos recursos para enfrentar eso". Diputados intentará insistir en las leyes de Emergencia en Discapacidad y aumento a las jubilaciones.

20/08/2025 | 09:23Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Francos, jefe de Gabinete. (Foto: NA)

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.

Según el funcionario, el Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Remarcó que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto y la insistencia sobre los textos ya vetados. 

“Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, expresó Francos a Radio Mitre

Según dijo, la oposición apunta a una sanción “absolutamente política” con la mira puesta en las legislativas. “Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseguró.

Lectura rápida

¿Qué dijo Guillermo Francos sobre los vetos presidenciales?
Afirmó que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición revierte los vetos a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y aumento de haberes jubilatorios.

¿Por qué el Ejecutivo no puede cumplir con esas leyes?
Guillermo Francos indicó que el Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a las obligaciones de esos proyectos.

Qué cuestionó el Ministro del Interior?
Cuestionó el procedimiento parlamentario y las motivaciones políticas detrás de las iniciativas de la oposición.

Qué dijo sobre el dictamen de comisión?
Señaló que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, lo que requiere dos tercios de los votos para su tratamiento.

Cuál es la perspectiva de Francos sobre la oposición?
Considera que la oposición busca una sanción “absolutamente política” enfocada en las legislativas.

