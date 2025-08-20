Se rompió el bloque de La Libertad Avanza: tres diputados se van del oficialismo
El nuevo espacio será integrado por Carlos D'Alessandri, Marcela Pagano, Gerardo González y la ex libertaria, Lourdes Arrieta.
20/08/2025 | 19:51Redacción Cadena 3
FOTO: Marcela Pagano, una de las que se va de LLA, fue clave para dar quórum.
Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron este miércoles el bloque y decidieron conformar, junto a una ex libertaria Lourdes Arrieta, el espacio denominado “Coherencia”.
La ruptura dejará a LLA con 36 diputados conducidos el cordobés Gabriel Bornoroni, mientras los diputados que se desmarcaron son la bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se unirán a Lourdes Arrieta.
En un comunicado, señalaron: “Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”.
Los legisladores Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de este miércoles, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y, luego, el rechazo al veto presidencial de la emergencia en discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.
