Schiaretti llama a acompañarlo en "una causa patriótica y federal"

Desde su condición de precandidato presidencial de la alianza Hacemos por Nuestro País, el gobernador Juan Schiaretti convocó a acompañarlo en "una causa patriótica y federal", "con coraje y audacia" e "innovación y creatividad".

"Los convoco a que dejemos de administrar la decadencia y desarmemos para siempre esta crisis eterna", afirmó Schiaretti en una carta abierta bajo el título "Pudimos en Córdoba, podemos en Argentina", emitida a través de sus redes sociales este mediodía.

Schiaretti anotó su alianza para participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del 13 de agosto. En la fórmula presidencial, estará acompañado por Florencio Randazzo, ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Schiaretti traza un diagnóstico de la situación argentina, a la que describe como "un momento histórico decisivo", en el que las alternativas son: "O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestro hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar".

En ese contexto, confirma su postulación presidencial, aunque sostiene: "No quiero ser el Presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno. No vengo a proponerles una nueva discordia sobre nuestra historia. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo".

Schiaretti también hace una descripción de lo que, dijo, se logró en Córdoba, en distintos aspectos como educación, obra pública y desarrollos de nuevas tecnologías, entre otros.

"Estoy convencido de que es tiempo de dejar de hablar y hacer. Tenemos una gran oportunidad. Ser capaces de construir, en paz y en unidad, el país que nos merecemos", concluye.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La carta abierta completa

/Inicio Código Embebido/

Carta a Los Argentinos - Juan Schiaretti by juan esteves on Scribd

/Fin Código Embebido/