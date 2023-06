Myrian Prunotto: "Soy la primera vicegobernadora radical de Córdoba"

Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), con Martín Llaryora y Myrian Prunotto, se mantiene al frente en las elecciones provinciales para gobernador y vicegobernador, dejando atrás a Juntos por el Cambio (JxC), y convirtiéndose en la fuerza ganadora de Córdoba.

"Matemáticamente esto no se revierte", dijo Prunotto a Cadena 3 y aseguró: "Soy la primera vicegobernadora radical que va a tener Córdoba".

En ese marco, tras anunciar una victoria segura en los comicios, reconoció: "En la coalición estuvimos enojados y tristes porque la Junta Electoral no nos daba respuesta en los resultados en el horario que estaba previsto".

Y continuó: "Queríamos estar festejando a las 11 de la noche con todos los cordobeses para ya quedar consagrados como el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre".

"Adelantamos un poco porque si era por nuestra voluntad hubiéramos esperado a todos los votos escrutados por respeto a los cordobeses", advirtió.

Por su parte, reconoció que desde la coalición sabían "que estaban muy flojos" en el interior "y Luis Juez estaba más fortalecido allí", y valoró que "la diferencia se dio en Córdoba capital".

Consultada sobre la razón de las presuntas tensiones en el búnker oficialista, dijo que "no hubo tensiones". "No tuvimos tensiones o yo no lo noté", agregó.

Además, teniendo en cuenta que la coalición que presidirá será minoría en la Unicameral, dijo conocer a la mayoría de las personas de Juntos por el Cambio: "Estoy segura que van a acompañar este proceso porque también quieren lo mejor para los cordobeses".

Consultada sobre su incorporación a Hacemos Unidos por Córdoba, dijo: "Yo no me he pasado al peronismo, sigo siendo radical; estamos trabajando en una coalición porque es lo que tiene esta nueva era donde los políticos hacemos acuerdos, dialogamos y vamos para adelante".

Acerca del discurso de Llaryora en el búnker, tras conocer el resultado electoral, apoyó al futuro gobernador y reafirmó: "Somos una nueva generación, traemos nuevas ideas y venimos a dar esa impronta porque somos lo nuevo".

También habló sobre su posición con respecto a la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti y explicó: "Cuando asumimos este espacio no hablamos de las presidenciales y podemos tener libertad de acción.

"Yo decía que me hubiera gustado la fórmula Schiaretti-Manes o Manes-Schiaretti, pero Facundo decidió no presentarse, así que nos tendremos que juntar con nuestro agrupamiento para saber qué hacer para las próximas elecciones nacionales, por que como espacio no lo tenemos definido", reconoció.

En esa línea, aclaró: "Una cosa es ser radical y otra cosa es ser Juntos por el Cambio; para las elecciones nacionales, en este momento no soy Juntos por el Cambio".

Y concluyó: "Pensamos que íbamos a tener otra posibilidad de participar junto a Manes, ya que el radicalismo auténtico lo acompañó desde el principio. Él decidió otra cosa, entonces tenemos que ver dónde vamos a participar".

