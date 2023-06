"Vamos a ir a revisar acta por acta", dijo el jefe de campaña de Luis Juez

Marcos Ferrer, jefe de campaña de Luis Juez habló con Cadena 3 tras el cierre del escrutinio provisorio y dijo que van a ir al conteo definitivo para "verificar la transparencia" y "revisar acta por acta".

A primera hora de este lunes la Justicia Electoral dio por finalizado el escrutinio provisorio con un total de 94,90% de las mesas, donde el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, se mantiene arriba con el 42,76% de los votos, mientras que Juez, de Juntos por el Cambio (JxC), lo seguía en segundo lugar con el 39,76%.



Al respecto, el también intendente de Río Tercero calificó al proceso electoral de "traumático" para una provincia como Córdoba y señaló que con una diferencia de tres puntos es importante "ir a revisar el escrutinio definitivo y ver el provisorio".

"A las 5 de la tarde había responsables de escuelas que nos decían que tenían problemas de conectividad o ausencia del técnico que tenía que hacer la carga. Ya veíamos venir el problema, llama mucho la atención porque también lo debe haber sabido la Justicia Electoral y no se tomaron las medidas necesarias para ir haciéndolo con el método tradicional", cuestionó.



Por otro lado, indicó que "la boleta única tiene una conformación y manera de diseño compleja" y consideró que eso confundió a algunos votantes. "Va a haber que buscar un mecanismo para instruir a los votantes", criticó y agregó: "Hay miles de cuestiones que no estaban claras para los votantes y se vulnera la voluntad popular porque no es lo que la gente quiso votar sino que lo hizo mal por no conocer".

"Cuando el sistema falla y no tiene soluciones perjudica a todos por igual", concluyó.

Por otra parte destacó la ventaja que sacaron en la Legislatura y sostuvo que "se ha equilibrado el poder en Córdoba por cómo quedó conformada la Cámara y porque fue parejo el resultado".

"Va a haber que buscar consenso, diálogo y no se va a poder imponer nadie eso le da institucionalidad y racionalidad a una Córdoba que hace tiempo lo necesitaba", valoró.



"Córdoba tenía una sola voz y me parece que ahora va a haber otro tipo de diálogo que mejore la calidad institucional y las políticas públicas", expresó.



Finalmente y de cara a las próximas elecciones municipales dijo que el resultado de la capital es alentador hacia adelante. "Yo creo que posiciona a Juntos por el Cambio de manera muy competitiva y no tengo dudas de que vamos a ganar", cerró.



Entrevista de Miguel Clariá