Schiaretti: "Las retenciones son un robo al campo y deben eliminarse en 2 años"

En el marco del 33º Congreso de Aapresid, realizado este viernes en La Rural, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, brindó una contundente disertación ante más de 450 referentes del sector agropecuario.

En su exposición, moderada por el periodista Diego Sehinkman, Schiaretti calificó al campo como “el sector más castigado de la Argentina” y denunció que las retenciones a las exportaciones agropecuarias son “un verdadero robo” perpetrado por el Estado nacional, que desde 2003 ha extraído 175.000 millones de dólares al complejo agroalimentario, de los cuales Córdoba aportó 35.000 millones.

El exmandatario destacó la capacidad del productor agropecuario de reinvertir en el país, afirmando que “no lleva la plata a paraísos fiscales, sino que la reinvierte donde vive”.

Propuso eliminar las retenciones en un plazo de dos años, lo que, según él, duplicaría las exportaciones agroalimentarias y expandiría la frontera agrícola hacia regiones como Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

Criticó, además, la manipulación de las retenciones para controlar la inflación, señalando que los vaivenes en la política cambiaria han generado incertidumbre.

Schiaretti también abordó la alta evasión impositiva en Argentina, que representa el 3,7 % del PBI, frente al 0,8 % que aportan las retenciones. “Con decisión política, la evasión puede reducirse drásticamente”, afirmó, instando a ver al campo como un aliado productivo en lugar de un enemigo al que “meterle la mano”.

En este sentido, cuestionó tanto al kirchnerismo como al actual gobierno, que, según él, prioriza los servicios financieros por sobre la producción.

En materia de infraestructura, el exgobernador resaltó el modelo cordobés, donde un consorcio público-privado permitió pavimentar 340 km de caminos rurales con una inversión de 210 millones de dólares.

Criticó la desatención de las rutas nacionales, afirmando: “No se puede pasar de llenar de ñoquis Vialidad Nacional a no cuidar ni una ruta”.

Las retenciones son un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino.



Desde 2003 el Estado nacional sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria.



— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 8, 2025

Propuso que el Estado trabaje junto al sector privado para garantizar la infraestructura necesaria sin reemplazar su rol.

Sobre biocombustibles, Schiaretti calificó de “escándalo” que Argentina mantenga un corte del 12 % frente al 27 % de Brasil, que planea llegar al 30 %. Reclamó elevar el corte al menos al 27 % y autorizar vehículos ‘flex’, que ya se producen en el país para el mercado brasileño.

El cierre del Congreso de Aapresid 2025, realizado en la Sociedad Rural de Palermo, consolidó el mensaje de Schiaretti como un llamado a impulsar la producción agropecuaria mediante políticas racionales y un Estado que acompañe sin asfixiar al sector.