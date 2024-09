Schiaretti, ante empresarios en Mendoza: "Somos la antípoda del kirchnerismo"

Este jueves comenzó la 45° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un importante evento político-empresarial que se desarrolla en el Sheraton Mendoza Hotel, en la ciudad capital de dicha provincia.

En un auditorio con importantes figuras de la política nacional, junto a empresarios, inversores y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, este jueves disertó el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien se distanció del kirchnerismo, fuerza política a la que criticó en reiteradas oportunidades.

Juan Schiaretti, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz.

"Estos 20 años de decadencia son los 20 años en los que el kirchnerismo manejó la Argentina. Es un movimiento feudal, autoritario, al que no le interesa más que ganar elecciones y manejar en un puño no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y la Justicia, utilizando un lenguaje progresista. Y, en definitiva, degradó instituciones y sentimientos que eran aceptados por toda la Argentina, como es el de los derechos humanos y ahora el derecho de la mujer, el derecho de género", manifestó.

En esa línea, sentenció: "Esto fue el kirchnerismo. Nosotros somos la antípoda del kirchnerismo, nosotros somos el peronismo democrático, federal, republicano y somos el peronismo de Córdoba, el único peronismo que el kirchnerismo no pudo colonizar. Y me alegro de que el kirchnerismo no haya ganado la elección presidencial en la segunda vuelta del año pasado, porque, si ganaba el candidato kirchnerista, era fosilizar la decadencia en Argentina".

Schiaretti defendió lo que él consideró el "peronismo" y amplió sus críticas: "Somos el peronismo del capitalismo de competencia. El kirchnerismo, en definitiva, es el peronismo feudal, el peronismo del capitalismo de amigos. Nosotros somos otra cosa. Somos el capitalismo de competencia, el de respeto a las instituciones, el de respeto y restricción a la libertad de prensa, el no perseguir nunca a nadie, el no espiar a nadie, el de buscar los consensos, lo que genera confianza".

También dijo que Córdoba tiene equilibrio fiscal desde hace más de 16 años y valoró el "haber mantenido un Superior Tribunal cuya la mitad fue nombrada por el último gobierno radical hace más de 27 años" y destacó que "jamás" se le ocurrió hacer un juicio político.

En otra parte del discurso, aludió también a la relación del sector privado y del Estado: "Nosotros no entramos en la discusión vana de que 'Estado sí; Estado no'. Nosotros tomamos la frase del canciller alemán Willy Brandt, que dijo que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

Tras ello, manifestó que van a seguir impulsando el modelo de gestión aplicado en Córdoba para que "pueda generarse esto en Argentina".

Informe de Laura Carbonari.