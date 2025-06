Ruta del dinero K: Fabián Rossi y otros 4 condenados ya están en cárcel común

Fabián Rossi, el exmarido de la vedette Iliana Calabró y exapoderado de la financiera SGI , conocida como "la Rosadita", fue traslado a la cárcel de Marcos Paz junto a otros cuatro condenados en la causa por la "Ruta del dinero K".

Todos estuvieron desde lunes último en una dependencia de la Policía Federal, pero era un lugar transitorio, informaron fuentes judiciales.

El juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, autorizó el traslado al penal de máxima seguridad hasta que se resuelva si se le concede arresto domiciliario a alguno de ellos.

El ex marido de Iliana Calabró está condenado a 4 años y seis meses de prisión, nunca estuvo preso y su defensa reclama arresto domiciliario por razones de salud.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como "la Rosadita", la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Los restantes detenidos son el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años. El sexto citado es Julio Mendoza, ex presidente de "Austral Construcciones", quien está internado desde el viernes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, la Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y la fiscalía reclamó que se le revoque ese beneficio y se disponga el traslado a cárcel común.

Mendoza tiene una pena de 5 años de prisión, De Rasis, Fernández, Castro y Rossi de 4 años y 6 meses y Molinari de 3 años y seis meses.