Rosario se prepara para el BCR Agtech Forum, la gran vidriera de innovación agro

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se alista para recibir a los principales actores del ecosistema AgTech en una nueva edición del BCR Agtech Forum, que se desarrollará los días 2 y 3 de septiembre en el marco del Santa Fe Business Forum. Con una agenda que combina rondas de negocios, conferencias internacionales y presentaciones de startups, el encuentro busca consolidarse como punto de referencia para la transformación tecnológica del agro.

El evento tendrá dos sedes centrales: La Fluvial, a orillas del Paraná, donde el martes 2 se llevarán adelante las rondas de negocios uno a uno entre empresas, emprendedores e inversores; y la sede institucional de la BCR, en pleno centro rosarino, que el miércoles 3 será escenario de conferencias, talleres temáticos y pitch sessions de startups.

La participación será gratuita con inscripción previa y está dirigida a productores, compañías agroindustriales, fondos de inversión, desarrolladores tecnológicos y emprendedores.

La edición 2025 contará con la presencia de más de 100 startups y 40 fondos de inversión, entre ellos Kamay, Glocal, SF500, Cites, Xperiment, Gridx y Sancor Ventures, además de inversores de Brasil, México, Colombia y Estados Unidos. También habrá referentes internacionales como Vitor Mondo (Embrapa Brasil), María José Soler (Endeavor), Marcelo Torres (Aapresid), Matías Peire (GridX) y Diego Noriega (Squads).

El foro contará con el acompañamiento de instituciones estratégicas como ARCAP, Aapresid, IICA, Endeavor, INTA, Embrapa (Brasil), INIA (Uruguay) y BID Lab, fortaleciendo la proyección regional e internacional del ecosistema.

Un sector en crecimiento

La iniciativa se enmarca en el trabajo que la BCR viene desarrollando junto a Innventure para visibilizar y potenciar el ecosistema AgTech de Santa Fe. En 2025, junto al BID Lab, publicó los informes “Startups agrobiotecnológicas en Santa Fe” y “Ecosistema emprendedor de agrobiotecnología en Santa Fe”, que identificaron 38 startups activas con base científica y menos de 15 años de trayectoria. La mayoría de ellas se enfocan en bioinsumos, mejoramiento genético, proteínas alternativas y enzimas industriales.

Si bien los estudios remarcan el potencial de este entramado, también advierten sobre las dificultades estructurales: escaso acceso a capital en etapas tempranas, limitada articulación entre ciencia y empresa y falta de visibilidad global. En este sentido, el BCR Agtech Forum busca ofrecer una respuesta concreta al generar espacios de vinculación y oportunidades de inversión.

En su edición 2024, el foro había logrado más de 165 reuniones uno a uno, consolidándose como plataforma de networking y negocios para el agro innovador. Con el desafío de profundizar esa tendencia, la edición 2025 apuesta a conectar al campo con la ciencia y la tecnología, y desde allí, proyectarlo al mundo.

La inscripción al BCR Agtech Forum ya está abierta en: www.innova.bcr.com.ar/foro-agtech