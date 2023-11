Rodríguez Larreta: "No veo una mayoría del PRO que suscriba las ideas de Milei"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que la mayoría del PRO no suscribirá a las ideas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y calificó su pensamiento político de "ultra derecha".

Las declaraciones se dan días después del apoyo explícito al libertario de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria ideológicamente apoyando a Milei", afirmó el ex presidencialista.

Además, apuntó contra Bullrich: "A Patricia la escuché decir `las ideas de Milei son malas y peligrosas`. Mauricio es distinto... Dijo `sí son nuestras ideas, pero...`. El alcalde de la Ciudad se pronunció hace 10 días como neutral de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa. .

"Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio. Eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos", argumentó Rodríguez Larreta en una entrevista con Perfil.

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño reafirmó sus diferencias con Milei y dejó entrever que su manera de pensar hoy está muy alejada de la que pregona Macri.

"Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio", precisó Rodríguez Larreta. .

En esa línea, ratificó su postura: "Que alguno exprese ‘yo voto a fulano o mengano’ me parece válido. Ahora, que llame a votar en nombre del rol que tiene, no. No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar". .