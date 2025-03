Ricardo Jaime seguirá detenido en una cárcel común

FOTO: El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime.

El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, permanecerá detenido en una cárcel común, luego de que se rechazara su pedido de arresto domiciliario por haber cumplido 70 años en enero último.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, quien lo juzgó y condenó por el choque del tren ocurrido el 22 de febrero de 2012, que causó la muerte de 51 pasajeros y dejó más de 700 heridos.

Jaime se entregó para quedar detenido en noviembre de 2024, luego de que su condena quedó firme tras fracasar su última apelación ante la Corte Suprema de Justicia. A partir del 16 de enero de este año, cuando cumplió 70 años, su defensa solicitó el beneficio de arresto domiciliario, previsto para condenados que alcanzan esa edad.

No obstante, el juez Gorini consideró que este tipo de beneficios no se otorgan de manera automática y dependen de factores como la salud del detenido y su contexto. En este sentido, se explicó que el ex secretario de Transporte padece afecciones crónicas que pueden ser tratadas adecuadamente en el penal, según el informe del Cuerpo Médico Forense.

"No se verifican circunstancias propias del estado de salud actual del causante que demanden su neutralización a través de la morigeración de la modalidad del encierro que hoy cumple", concluyó el juez.