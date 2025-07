Pullaro exige que las billeteras virtuales tributen igual que los bancos en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó este miércoles que todas las entidades que obtienen ganancias prestando dinero, incluyendo bancos, billeteras virtuales y fintech, estarán sujetas a un 9 % de Ingresos Brutos en la provincia. Esta decisión se toma en el marco del mismo esquema que ya rige para las instituciones financieras convencionales. "Si una billetera presta plata como un banco, paga como un banco", expresó.

Durante una conferencia de prensa, Pullaro fundamentó la medida en tres pilares:

Gravar la renta financiera: "Quien hace negocio con el dinero debe aportar más, ya que no genera empleo ni valor agregado", aclaró.

Subsidiar la economía real: "Con esta recaudación lanzamos créditos blandos y apoyos a pymes, la industria y el campo".

Identidad productiva santafesina: "Somos una provincia de trabajo. La especulación financiera no tiene lugar aquí".

El mandatario subrayó: "Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación", haciendo referencia a las principales plataformas de fintech que ofrecen préstamos al consumo.

Un modelo con preferencia productiva

Según fuentes de Noticias Argentinas, Pullaro destacó que Santa Fe fue pionera en establecer una diferenciación en la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad financiera (9 %) en contraste con los sectores productivos (alícuotas de 0 % a 2 %). "Los fondos recaudados por este impuesto son utilizados para subsidiar tasas respecto a maquinaria agrícola, capital de trabajo o innovación tecnológica", explicó.

Sin cambios a la vista

Ante los reclamos de los empresarios por "doble imposición" o "freno a la inversión", el gobernador se mostró tajante: "No es un modelo neutral; es intencionadamente progresivo. Apostamos a la economía real. No vinimos a financiar la especulación".

Con la firme decisión de mantener la carga tributaria en el sector financiero, la administración de Santa Fe también busca blindar recursos propios ante la disminución de la coparticipación nacional y asegurar la continuidad del paquete de incentivos productivos presentado este año.