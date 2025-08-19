FOTO: ¿Por qué se aferra tanto el presidente Javier Milei a la película Homo Argentum?

Por Pablo Sirvén

La película Homo Argentum se convierte en el centro de atención en la política argentina, especialmente por la defensa ferviente del presidente Javier Milei. Milei actúa como un influencer que rápidamente aprovecha la oportunidad que surge alrededor del film, que no tiene ideología política determinada.

La película, a pesar de las críticas, ha logrado atraer a más de 527.000 espectadores en menos de una semana, lo que la posiciona entre las más vistas en la historia del cine argentino. “Es un exitazo como este que es ficción porque son 16 cuentos con distintos elencos”, afirmó.

Las reacciones de algunos críticos, quienes instan a no ver la película, generan un contraste curioso, dado que “son los mismos que estaban quejándose de la falta de ficción en el cine”, sostuvo. A su juicio, la controversia en torno a Homo Argentum se parece a la que se generó con otras producciones, aunque esta parece más intensa.

La editorialización de las películas también es algo que inquieta, es preocupante que las opiniones sobre el cine se filtren a través de la grieta política. Esa necesidad de poner todo sobre la grieta nos hace perder el otro color.

En cuanto a la respuesta general del público, la atracción hacia el trabajo de actores como Guillermo Franchella parece no verse afectada por las críticas políticas. La gente la va a ver de todos modos… no hay forma de parar este tanque.

Finalmente, si bien como espectador disfruté la película, es una película en sí misma irregular, porque tu gusto también está cambiando, son 16 películas en una sola.