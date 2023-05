Parrilli apuntó contra Fernández: "Recorrí la plaza y nadie preguntó por él"

El senador Oscar Parrilli se refirió en duros términos hacia el presidente Alberto Fernández, que no fue invitado al acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo el pasado 25 de Mayo, donde la Vicepresidenta recordó los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia.

"No sé por qué el Presidente no fue, lo que sé es que durante las más de dos horas que estuve recorriendo la Plaza nadie me preguntó por él", declaró el senador Frente de Todos.

También habló sobre las elecciones y se refirió a la posibilidad de que Axel Kicillof sea precandidato a presidente: "Hay expectativas en algunos, pero creo que está cumpliendo bien sus funciones en la Provincia", dijo en diálogo con AM750.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador afirmó que "no hay que dejarse ganar por la ansiedad" con las candidaturas y que "todavía faltan unos días" para la fecha límite que impone el calendario electoral para definir fórmulas.

Asimismo, Parrilli señaló que las PASO "son un instrumento, no importa si hay interna o no" y consideró que "es más importante el programa de gobierno".

"Cristina Kirchner lo planteó con mucha claridad. Tenemos el tema de la deuda externa y el acuerdo con el FMI que nos impone condiciones. Después tenemos que ver que vamos a hacer con los recursos naturales, la distribución del ingreso y el pacto democrático", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/