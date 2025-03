Pagano, contra Martín Menem: "Se quiere llevar puestas a las instituciones"

La diputada de la Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano volvió a atacar hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de querer "llevarse puestas las instituciones" por no reconocer su designación como presidenta de la Comisión de Juicio Político.

A un día de denunciar a Martín Menem, a quien acusó de tener actitudes "fascistas" en el recinto de sesiones, Pagano señaló que ese dirigente juega a favor de "su propio proyecto político" que, a su criterio, no es el proyecto del presidente Javier Milei.

En declaraciones a C5N, Pagano defendió la constitución de la Comisión de Juicio Político y señaló que le "presentó la renuncia, pero el no lo aceptó".

Destacó que Menem "está empeñado en que yo desconozca un acta de constitución de esa comisión, que está firmada por diputados con mucho prestigio, y lo que me pide es ilegal".

"No estoy dispuesta a llevarme puestas a las instituciones. Y evidentemente él sí", disparó.

A su criterio, Menem "quiere cambiar la composición y tener influencia sobre eso. Si no, no se entiende por qué no me deja renunciar. El problema es que acá se está queriendo llevarse puestas a las instituciones. Y eso lo advertí en el Congreso".

Pagano reiteró además que ella es "la persona más leal al presidente Javier Milei".

También acusó a Menem de hacerle una "trampa" al diputado Oscar Zago para "sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía su gestión o sus intenciones. Hizo lo mismo con Lourdes Arrieta, a quien apuntaron por filtrar información, audios y demás. Creo que hizo lo mismo con otros que no los quiero mencionar para no exponerlos", añadió.

Y reiteró que Menem "no está trabajando para Milei" sino para "su propia construcción política, que no lo veo mal, porque cada uno tiene sus propias ambiciones, pero me parece que en pos del proyecto está haciendo un montón de trampas que tienen el sabor más rancio de la vieja política".