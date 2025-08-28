En vivo

Política y Economía

Otra jornada con incidentes: evacuaron caravana de Karina Milei en Corrientes

La secretaria general de la Presidencia y el titular de la Cámara de Diputados sólo pudieron caminar dos cuadras. Hubo insultos, empujones, corridas y dos detenidos. Un día antes, Javier Milei fue repudiado en Lomas de Zamora.

28/08/2025 | 18:59Redacción Cadena 3

FOTO: Karina Milei fue repudiada por militantes opositores (captura de TV).

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada este jueves a la tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes, que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia de los dirigentes libertarios en la capital correntina se suman al escrache que sufrió un día antes el presidente, Javier Milei, en Lomas de Zamora.

En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ, que el mandatario atribuyó a “los 'kukas' tira piedras”.

“Los 'kukas' tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó Milei tras los hechos de violencia en la ciudad ubicada en la Tercera Sección Electoral.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

