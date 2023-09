Moyano tildó a Bullrich de "Pinocheta" y ella le dijo "mafioso"

El líder sindical Hugo Moyano y la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se trenzaron este martes en un nuevo duelo verbal, en el cual el histórico jefe de los camioneros la parangonó con el dictador chileno Augusto Pinochet bautizándola "la Pinocheta", a lo que la dirigente macrista le respondió llamándolo "mafioso".

Además, Moyano advirtió que será "de sentido común" movilizarse contra eventuales quitas de derechos a los trabajadores que quieran implementar tanto la exministra de Seguridad como el postulante por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Es una cuestión de sentido común. Lo hemos hecho siempre. Igual que si viene la señora, la Pinocheta, la señora Bullrich. También va a pasar lo mismo. Ella va a venir a querer sacar todos los derechos de los trabajadores", dijo Moyano al colocar ese apodo.

El exdiputado se refirió así a la posición que tomará desde el movimiento obrero en caso de que Milei o Bullrich decidan aplicar reformas que impliquen cambios en convenios colectivos de trabajo y en derechos adquiridos por los gremios.

Moyano: ¿está nervioso porque sabe que conmigo se acaban los privilegios de los sindicalistas mafiosos como usted? pic.twitter.com/GcaqgnyrIh — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 12, 2023

"Ella va a venir a querer sacar todos los derechos de los trabajadores. Los trabajadores, los que estamos grandes, vamos a luchar siempre y los jóvenes también. Se trata de la dignidad del trabajador", remarcó por El Destape Radio.

Poco después, la dirigente de JxC le respondió al camionero por la red X: "Moyano: ¿está nervioso porque sabe que conmigo se acaban los privilegios de los sindicalistas mafiosos como usted?".

Y su compañero de fórmula, Luis Petri, también salió a defenderla, al afirmar: "No Moyano, Pato Bullrich no es Pinochet; sí es quien te enfrentó y lo vamos a volver a hacer. No vamos a sacar derechos de los trabajadores, pero sí se termina la extorsión y el apriete de la patota sindical, que solo ha servido para que haya sindicalistas ricos y trabajadores pobres y precarizados en el país. En diciembre con nosotros se terminan los privilegios y las cajas sindicales".

Además de emparentarla con el dictador chileno Pinochet -un día después de cumplirse 50 años del golpe del general trasandino contra el presidente Salvador Allende- Moyano recordó Bullrich formó parte del Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), al que renunció dos meses antes del estallido social de diciembre.

"Yo recuerdo que cuando asumió Fernando de la Rúa ella era ministro de Trabajo y me atacaba a mí. Cuando le rebajó los salarios a los jubilados y mucha gente del Estado, ella me atacaba a mí y resulta que después dijo más nada", agregó el sindicalista.

También afirmó que la exministra de Seguridad macrista "hace 30 años" que cobra un "sueldo del Estado".

"Hace 30 años le venimos pagando el sueldo, le pagan los laburantes el sueldo. Cobra sueldo del Estado. Lo ha cobrado permanentemente. La mayoría del esfuerzo es de los trabajadores y encima quiere sacarle los derechos", detalló.

Como parte de sus críticas a Bullrich y Milei, el dirigente sindical subrayó que ambos "se quieren apoderar del país para hacer la entrega total".

"Estos señores, que se quieren hacer dueños del gobierno para entregar el patrimonio de los argentinos, saben que tenemos más de 20 y pico de años de crecimiento por Vaca Muerta y por el litio", destacó.

El gremialista negó una supuesta "garantía en la calle" que le daría la familia Moyano a Milei, en caso de arribar a la Presidencia: "¿Qué calle? Estuvo en la última movilización que hice el 21 de febrero del 2018 para decirle a Macri que no teníamos miedo. Nunca hablé con él".

Por otra parte, Moyano reiteró su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien anunció el aumento del piso salarial para el Impuesto a las Ganancias y un proyecto para eliminar la cuarta categoría, lo cual calificó de "muy importante".

"El Gobierno lo va a asumir Sergio Massa porque ha prometido y ha cumplido y lo va a seguir haciendo cuando sea presidente. Va a sacar el país adelante", remarcó.

La semana pasada, su hijo y secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se cruzó con Bullrich al afirmar que habrá "resistencia en la calle" en caso de que asuma la oposición.

"Se creen que los dirigentes se van a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia en la calle", sostuvo Moyano hijo.

Y Bullrich respondió: "Pablito Moyano, tenelo claro: vos cortás la calle, vas en cana, eh...Le digo a Pablo Moyano que, si sale a la calle a impedir que la voluntad popular lleve adelante su programa, será el primero en ir preso. Voy a ir personalmente ante el juez a decirle que este desorden se acabó".