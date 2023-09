Bullrich le pidió "ayuda" a curas villeros para que el Papa visite la Argentina

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se reunió este martes con el padre José María "Pepe" Di Paola y un grupo de curas villeros, a quienes les pidió "ayuda" para que "se haga realidad" la visita del Papa Francisco al país.

"Patricia Bullrich junto a sus acompañantes señalaron la importancia de una visita a la Argentina por parte del Papa Francisco y le solicitaron a los sacerdotes la ayuda para que se haga realidad", indicaron desde el entorno de la candidata.

Al retirarse de la reunión con los sacerdotes en el barrio Rodrigo Bueno, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, la dirigente opositora detalló que dialogó con ellos sobre "la necesidad del mejoramiento de la calidad de vida, los modelos de hábitat y urbanización".

"Estuvimos hablando sobre la necesidad del mejoramiento de la calidad de vida, los modelos de hábitat y urbanización; de los más de 5.600 barrios que existen en el país y de la necesidad de la presencia activa de los bienes públicos", sostuvo la ex ministra de la Alianza en declaraciones a la prensa, y agregó que conversó en torno a "la educación, la salud y que se mejore la trama urbana y que eso ayude a la seguridad y la mejor vida de la gente".

Bullrich arribó cerca de las 16 al barrio Rodrigo Bueno junto a los dirigentes de Cambiemos Joaquín de la Torre, Lalo Creuss, María Cecilia Loccisano y María Onetto, para reunirse con Di Paola y un grupo de sacerdotes, quienes ayer también mantuvieron un encuentro con el propio Massa, como parte de reuniones con referentes políticos y candidatos rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre.

Entre los curas presentes también se encontraban Toto de Vedia, Gastón Colombres, Pedro Baya Casal, Charly Olivero, el Tano y Leo Cilio.

La candidata recalcó que no dialogó con ellos "del voto" de los ciudadanos en las elecciones sino que conversaron de "la vida de las personas" y "la mirada integral" que tendrá si es elegida como la próxima presidenta.

"Les contamos que ayer tomamos la decisión de tomar una mirada integral y humanista, poniendo a la persona en el centro", en referencia al arribo del filósofo Santiago Kovadloff como referente de los temas "humanos" de su equipo.

La ex ministra de Seguridad macrista también se refirió al aumento del piso salarial para el Impuesto a las Ganancias y a la iniciativa de eliminar la cuarta categoría, anunciado ayer por el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sobre lo cual -dijo- "no hemos tomado la decisión porque el proyecto no ha venido".

"Necesitamos pensar bien. Cuando uno saca un impuesto, tiene que saber cómo lo va a financiar. Si lo vamos a financiar con el aumento de la leche y el pan de los argentinos, con emisión monetaria, les va a sacar ganancias por un lado y va a aumentar todo para 46 millones", planteó.

Por otro lado, Bullrich ponderó el mensaje de apoyo que recibió por parte del ex mandatario Mauricio Macri, quien sostuvo que "el carácter del cambio lo tiene Patricia y no va a dar un paso atrás".

"Ayer fue muy contundente. Es el ex presidente de la fuerza política de la que yo soy la candidata a presidente", resumió.