Economistas califican la propuesta de dolarización de Milei como una "fantasía"

Ricardo Delgado, economista, socio y director de Analytica Consultora y uno de los firmantes del documento junto a otros 170 economistas sobre la dolarización que propone Javier Milei en caso de ser elegido presidente, calificó a la idea como “fantasiosa”.

Los economistas de distintas corrientes académicas y políticas que firmaron un texto en contra de la dolarización como solución para la Argentina explicaron algunas de las razones técnicas que los llevaron a adherir al documento que ya supera las 200 adhesiones.

Pese a que muchos de los firmantes del texto que afirma que "la dolarización es un espejismo" participaron de cargos públicos en el pasado, en distintos gobiernos del espectro político, y otros históricamente eligieron el camino independiente, todos buscaron dejar en claro que en la iniciativa no primó un tema político sino más bien la convicción de que la dolarización puede ser una seria amenaza para los argentinos.

“No somos un club de amigos, pero cada uno de nosotros fuimos viendo que lo que era un slogan de campaña electoral se convirtió en una propuesta de un profundísimo cambio de régimen económico en Argentina”, indicó Delgado a Cadena 3.

Y añadió: “Muchos nos preocupamos y armamos este documento que trata de decir los límites que implica un camino fantasioso, un atajo, y en general los atajos, las fantasías y los atajos no solucionan los problemas reales”.

“En el documento decimos ‘no compremos ilusiones’, hagamos lo que hacen lo países de la región, los países que usan la moneda de otro país son muy menores, como Ecuador que tiene una inflación más baja que la Argentina pero no la eliminó, el resto de los países tiene su moneda y tiene inflación baja”, comparó.

Y sobre la actual situación de Argentina, señaló: “No hemos respetado los equilibrios básicos que debe tener una economía sana y ordenada, básicamente el equilibrio de las cuentas públicas, no gastar más de lo que se tiene, no emitir sin respaldo, no tomar deuda de manera irresponsable, porque todo eso hay que terminar pagándolo”.

“Todo eso lleva a que haya un candidato que proponga este tipo de soluciones extremas y por fuera de los estándares internacionales más convencionales.(...) El equilibrio fiscal no es ni de izquierda ni de derecha. La dolarización resuelve, por ejemplo, el déficit en las cuentas públicas”, cerró.

Entrevista de Ahora País.