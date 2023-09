Elon Musk se arrepintió y eliminó el mensaje donde demostraba su apoyo a Milei

Elon Musk fue tendencia en la red social X (exTwitter) por elogiar abiertamente al candidato libertario Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. "Sería un gran cambio", había escrito originalmente el empresario.

Sin embargo, el empresario multimillonario se arrepintió y a las pocas horas lo eliminó.

Este viernes, el candidato a presidente de La Libertad Avanza compartió en su cuenta de X una foto con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que había viajado a la Argentina para entrevistarlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La imagen que rápidamente se viralizó entre los seguidores del libertario, obtuvo una inesperada respuesta de Elon Musk.

"Sería un gran cambio. (Would be quite a change)", escribió Musk en respuesta a Milei.

Más tarde, Milei le contestó y no perdió la oportunidad para ofrecerle al magnate venir al país junto al periodista. "Ambos son bienvenidos a la Argentina el año que viene si tenemos éxito", expuso el candidato de LLA.

/Inicio Código Embebido/

Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of the Washington Post and probably the next president of Argentina. pic.twitter.com/JUXGOpYLzw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 8, 2023

/Fin Código Embebido/

"Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of The Washington Post and probably the next president of the Argentina", escribió en su cuenta de X el periodista norteamericano, junto a una foto suya con el libertario.

Ante los mensajes, Milei escribió en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!".

/Inicio Código Embebido/

You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed! — Javier Milei (@JMilei) September 8, 2023

/Fin Código Embebido/

Traducido, el legislador expresó: "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!".

El intecambio entre Musk y Milei se había dado un día después de que el líder de La Libertad Avanza le reclamara al dueño de X que le quitara la restricción que pesa sobre su cuenta. Este jueves, el diputado reposteó el tuit de Santiago Oría, publicista de su campaña, en el que le pidió Musk que se ocupe de levantar el "shadowbanning" que existe sobre Milei.

Se trata de una práctica en la que la propia red social limita el contenido y la participación de un usuario sin advertirle o mandarle algún aviso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/