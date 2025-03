Misiones anunció que desdobla las elecciones provinciales

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, firmó un decreto que estableció el 8 de junio como la fecha para las elecciones provinciales. En esta jornada, se renovará parcialmente la Cámara de Diputados de la provincia, así como los concejos deliberantes en varios municipios.

Ese día, aproximadamente 943.000 misioneros deberán elegir a 20 diputados provinciales, quienes asumirán sus funciones el 10 de diciembre de 2025 y permanecerán en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2029.

En municipios como Leandro N. Alem, Eldorado, Iguazú y Montecarlo, se elegirán también cuatro concejales. Este desdoblamiento del calendario electoral se ha vuelto una práctica habitual en la provincia desde 2003, cuando el Frente Renovador de la Concordia asumió el gobierno.

El oficialismo anunció que Sebastián Macías, actual presidente de Vialidad Provincial, encabezará la lista de candidatos a diputados provinciales, según informó el portal MDZ. Aunque aún no se han revelado otros nombres, se especula que algunos intendentes afines al partido podrían integrarse a la lista, interrumpiendo sus mandatos actuales, que finalizan el 10 de diciembre de 2027.

No sería la primera vez que el Frente Renovador propone a jefes comunales en ejercicio como candidatos. Por su parte, el diputado nacional Martín Arjol, de la UCR y alineado con el Gobierno nacional, decidió no postularse para diputado provincial, ya que su intención es renovar su banca en el Congreso. Asimismo, el expresidente de la UCR provincial y actual director de la EBY, Enrique de Arrechea, también anunció que no buscará una banca en la Cámara de Diputados de la provincia.

En el ámbito del partido Activar, encabezado por el diputado provincial Pedro Puerta, se observó un silencio total. Este partido llegará a la campaña electoral en una situación complicada debido a los problemas legales del exdiputado provincial Sebastián Kiczka, quien está imputado desde principios de 2024 por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Germán Kiczka y su hermano Sebastián, ambos detenidos en la cárcel de Loreto, deberán enfrentar un juicio oral, público, continuo y contradictorio a partir del 31 de marzo.

El partido justicialista misionero, alineado con el kirchnerismo, se presentará a las elecciones bajo intervención, mientras que La Libertad Avanza aún no ha definido si competirá de manera independiente o formará un frente provincial. Por otro lado, el radicalismo misionero se presentará fracturado debido a la expulsión y renuncias de dirigentes que se alinearon con el presidente Javier Milei.