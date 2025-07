Milei y Luis Juez compartieron cena en Olivos, tras distanciamiento con Macri

El senador Luis Juez dio a conocer que disfrutó de una cena con el presidente Javier Milei la noche del martes en la Quinta de Olivos, lo que anunció de manera pública a través de un mensaje intrigante en sus redes sociales, en el cual se refirió a él como "amigo".

"Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. Gracias Javier Milei", comunicó en un post en X, acompañado de una fotografía en la residencia presidencial junto al mandatario libertario.

De acuerdo a fuentes de la agencia Noticias Argentinas, durante la cena no se mencionó en ningún momento el paquete jubilatorio, el cual contempla un incremento del 7,2% y un aumento del bono extraordinario que está próximo a ser tratado en la Cámara de Senadores. En caso de obtener la media sanción restante, esta iniciativa podría convertirse en ley.

La elección de milanesas como plato no fue azarosa, dado que era el menú habitual que Milei disfrutaba junto al expresidente Mauricio Macri en la misma Quinta, cuando su relación era más fluida. En los últimos meses, Milei y Macri han mantenido un vínculo puramente formal.

Desde el entorno cercano al presidente Milei se desincentiva los movimientos recientes del expresidente, quien ha comenzado a considerar la posibilidad de formar un espacio de centro, similar a una nueva versión de Juntos por el Cambio, con la intención de enfrentar a los libertarios con una propuesta propia en la provincia.

Macri, además de pedir "dignidad" en el cierre de listas, tuvo una reunión hace algunas semanas con el diputado Emilio Monzó, quien fue uno de sus principales colaboradores durante la campaña de 2015, lo que sorprendió a diversos sectores.

El encuentro fue calificado como una reunión "amena" entre viejos amigos, y así lo interpretó también la Casa Rosada, sin que ello despertara preocupación. "Mauricio (Macri) habla con todos. No creo que intente construir algo por fuera, pero si lo hace, la verdad es que no me importa", se afirmaba desde el gobierno ante la agencia Noticias Argentinas.

Varios observadores opinan que los intentos por reconstituir Juntos por el Cambio forman parte de una estrategia de Macri, pensada para ejercer presión sobre el oficialismo en medio de las negociaciones sobre el diseño de un frente electoral conjunto que compita en la provincia.

Mientras tanto, Juez, que también se alejó del PRO liderado por Macri, logró ocupar el lugar en la Quinta de Olivos que tradicionalmente perteneció al jefe del partido amarillo, al cual se le atribuye haber tratado de debilitar al gobierno tras el anuncio de Jorge Macri sobre la separación de las elecciones por parte de la Legislatura porteña.