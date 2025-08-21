Milei vuelve a visitar Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei llegará este viernes a la ciudad de Rosario para participar del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), una visita que combina gestos de respaldo institucional, expectativas por definiciones económicas y un clima político atravesado por la campaña electoral, tras dos jornadas de reveses parlamentario para el Ejecutivo nacional.

El evento se llevará a cabo a las 18:30 en la histórica sede de la Bolsa, ubicada en Paraguay al 700, y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la institución.

La celebración, que comenzó a principios de la semana, culminará con la presencia del jefe de Estado, quien compartirá escenario con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el presidente de la BCR, Miguel Simioni. El ingreso para los asistentes será a partir de las 17, con cupo limitado debido al arribo del mandatario en helicóptero y un operativo de seguridad especial.

Desde la Bolsa, destacaron el carácter institucional de la visita. Miguel Simioni agradeció la presencia del presidente y subrayó que no se trata de un acto proselitista. “Refleja la buena relación que tenemos con el gobierno nacional. Hemos trabajado mucho en estos años, incluso en temas que no salieron el año pasado y hoy vuelven a estar en agenda”, sostuvo.

La BCR celebra, además, el reciente anuncio de la baja permanente en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida valorada especialmente por el sector.

La presencia de Milei en Rosario ocurre en un momento político significativo, apenas una semana después del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre y en medio de nuevas tensiones con el Congreso. Por eso, no se descarta que el discurso presidencial contenga referencias de tono electoral o advertencias vinculadas a su agenda económica.

Protesta a una cuadra

Para el mismo día de la visita, gremios y organizaciones sociales convocaron a una protesta en rechazo a las políticas del gobierno nacional. La movilización fue definida en una reunión realizada este martes en el sindicato de conductores navales y tendrá su punto de concentración a las 17 en la esquina de San Juan y Corrientes, a pocas cuadras del acto oficial.

“El señor presidente Javier Milei es persona no grata en esta ciudad”, expresó Edgardo Arrieta, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, quien cuestionó duramente las medidas del gobierno: “No podemos permitir que alguien que solo busca maximizar ganancias venga a una ciudad donde tantos sufren el desempleo, la pobreza y la falta de políticas públicas”.

Con un escenario dividido entre lo institucional, lo económico y lo social, la visita de Milei a Rosario promete ser un hito relevante en el calendario político y mediático de la semana.