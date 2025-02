Milei se reunió con Georgieva para avanzar en nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con la intención de avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo entre Argentina y el organismo internacional.

El encuentro se dio apenas unas horas después de que el mandatario argentino se encontrara en un hotel de Maryland con Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca, a quien le obsequió una motosierra de utilería, con la que ambos se fotografiaron.

Georgieva recibió a Milei en sus oficinas, ubicadas en la Avenida Pensilvania y la calle 19.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei; y el canciller Gerardo Werthein.

"Hoy recibí al Presidente @JMilei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa con el FMI" publicó Georgieva en su cuenta de X.

Today, I welcomed President @JMilei to the IMF to discuss Argentina’s stabilization and growth plan, which is delivering significant results. Our teams continue to work constructively toward a new IMF program. pic.twitter.com/RXTMwBN561