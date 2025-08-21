Milei en clave de campaña

En su discurso en el Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei apeló a frases clave para polarizar con el kirchnerismo y llamó a votar para "poner el último clavo al cajón del populismo decadente".

Durante el encuentro en el Hotel Alvear de Buenos Aires, sus declaraciones estuvieron cargadas de tono electoral, comop parte de su activa participación en la contienda política, donde busca consolidar el avance libertario y poner fin al "kirchnerismo decadente".

Milei, quien llegó al evento acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni y sin la presencia de su hermana Karina, enfatizó la importancia de la participación ciudadana para contrarrestar lo que denominó "el aparato" opositor.

"Cuanto más gente vote, menos pesa el aparato, y la realidad es que si, además, le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos agobia", afirmó.

En clave puramente electoral, el presidente alertó sobre las estrategias del peronismo y el kirchnerismo, acusándolos de intentar fraudes y candidaturas testimoniales en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que ve como un preludio clave para octubre.

"Por eso, es tan importante la elección del 7 de septiembre porque el kirchnerismo va a tirar todo ahí. Van a intentar todo tipo de fraude, el voto cadena, la urna embarazada, punteros comprándose directamente los colegios, no solo eso, sino que además el fraude moral que son las candidaturas testimoniales", denunció Milei.

Confesó que su espacio tiene "un piso en septiembre y en octubre va a ser mucho mejor".

El libertario no ocultó su optimismo para las nacionales de octubre, donde anticipa un "arrasador" triunfo que marcaría el fin de una era.

"Saben que se les acaba el tiempo, saben que vamos a arrasar y les vamos a quitar los asientos que hoy utilizan para su propio beneficio. Por eso están desesperados, echando mano a cualquier recurso a su alcance para detonar el orden macroeconómico y generar una crisis que termine con el Gobierno elegido por el voto popular", sostuvo.

Milei también hizo hincapié en la necesidad de votar para inclinar la balanza a favor de la libertad. "Si la gente va a votar, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", insistió, y agregó: "No votar no es una opción viable".

En un guiño a su slogan de campaña, inspirado en la histórica frase "Nunca más", el presidente arremetió contra el gobernador Axel Kicillof, a quien llamó "el soviético".

En esa línea, proclamó: "Depende de nosotros inclinar la balanza y decirles nunca más: nunca más a sus atropellos, nunca más a su miseria, nunca más a usar la plata de todos los argentinos como un botín de guerra, nunca más al esclavismo fiscal, nunca más al kirchnerismo".

Durante su exposición de 37 minutos, ante ministros como Luis Caputo y Sandra Pettovello, Milei presentó las elecciones como un "momento bisagra" en la historia argentina, donde los ciudadanos elegirán entre "el camino de la libertad y la prosperidad o seguir abrazando las ideas colectivistas-socialistas y que nos terminemos hundiendo en un pozo". Criticó duramente al Congreso, al que tildó de "secuestrado por el kirchnerismo", y elogió a los "83 héroes" que defendieron el veto presidencial contra el aumento jubilatorio.