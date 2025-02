Milei denunció que "sabotearon" la entrevista que le dio este lunes a canal A24

El presidente Javier Milei sostuvo este lunes que intentaron "sabotear" la entrevista que brindó por la mañana al canal A24, donde, según dijo, "interfirieron sobre el sonido", y lo atribuyó a las "mañas" de la campaña electoral de 2023.

“Hoy di una entrevista a Antonio Laje, que lamentablemente han intentado sabotear. Interfirieron en el sonido cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que me haya pasado algo tan bochornoso, pero como muchas otras cosas, no me sorprende”, dijo Milei en Radio Rivadavia.

En la misma línea, los seguidores de Milei acusaron a la producción del canal A24 de haber intentando "mutear" al mandatario durante esa entrevista.

Por su parte, el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez denunció que la oposición "volvió a las mañas de la campaña anterior y le mutean el micrófono al presidente Milei en plena entrevista".

Otro de los que se expresó fue el libertario conocido como "La Pistarini", quien sostuvo que la falla de los micrófonos "no es casualidad" sino "una vergüenza".

?? JAVIER MILEI SOBRE EL ROL DE KARINA MILEI



"Ella maneja la cuestión política, yo me ocupo de la batalla cultural y la gestión".



Seguí en #OtraMañana

— A24.com (@A24COM) February 10, 2025

Entre los que acusaban complot, el usuario Eduardo Gaume afirmó que hubo "mano negra".

"Pensé que era un problema mío por Internet o por un motivo distinto al que vos señalás. Ahora ato cabos con sucesos que recuerdo haber experimentado en otras oportunidades. No tienen vergüenza", completó.

Otro de los que mostró su descontento fue el usuario Daniel Rivadulla, quien expresó que volvieron a las "viejas sucias prácticas".

"No me extraña de Antonio Laje que operó, junto con (Daniel) Hadad y (Eduardo) Feinmann entre otros, en el golpe institucional contra (Fernando) de la Rúa", publicó sobre la entrevista realizada por el canal A24.