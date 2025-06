Milei criticó a Kicillof y agitó la campaña en PBA: “Podemos dar un batacazo"

El presidente Javier Milei lanzó críticas contundentes hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante un evento en Puerto Madero, donde agitó la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. “Estamos en condiciones de dar un batacazo”, afirmó el mandatario, quien reiteró su calificación de “soviético” para describir al gobernador.

Las declaraciones de Milei se produjeron antes de su cierre en el congreso de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. En su discurso, el presidente enfatizó que el oficialismo representa una alternativa al “modelo de la casta”.

“Estamos en niveles similares de imagen a los que teníamos cuando iniciamos el Gobierno. No sólo eso, estamos en condiciones de dar un tremendo batacazo en las elecciones legislativas bonaerenses, de septiembre, y en las de octubre, en todo el país”, sostuvo Milei ante un público de funcionarios y empresarios en el Yacht Club de Puerto Madero, en el contexto de las negociaciones con el PRO para un acuerdo electoral en la provincia.

El presidente expresó su intención de “devolverle la dignidad a la Provincia” y aseguró que no “descansarán hasta lograrlo”. “En esta elección se ponen en juego dos modelos: el de la libertad y el de la casta. No estamos frente a un escenario normal, tenemos enfrente a un adversario organizado, con el solo objetivo de que el Estado les sirva exclusivamente a ellos y no a los ciudadanos”, agregó.

Milei también cuestionó, sin mencionarlo directamente, al ex ministro de Economía y rival de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien derrotó en el balotaje de 2023. “Ellos demostraron, en 2023, ser capaces de todo con tal de permanecer en el poder. Por ejemplo, emitir dinero por 13 puntos del PBI. Como siempre decimos: sólo el bien organizado puede vencer al mal organizado”, afirmó.

El presidente redobló sus críticas hacia Kicillof, al que volvió a calificar de “soviético”. “La imagen del soviético, del gobernador Kicillof, que en un manotazo de ahogado convirtió a la Provincia en una jungla sin ley, no para de caer. No hay vuelta que darle, la verdad siempre triunfa sobre la mentira”, señaló.

Milei propuso aplicar un modelo de “motosierra” al gasto público en la provincia y criticó la intervención del Estado. “El esfuerzo del Estado Nacional por correrse del medio de la rentabilidad del sector privado queda neutralizado si viene otro Estado a imponer por la fuerza en el hueco que queda libre. Ese es el verdadero costo de tener a un degenerado fiscal en el poder”, indicó.

Entre las frases más destacadas de Javier Milei, se escuchó: “Del mismo modo en que lo hicimos en la Nación, tendremos que luchar en la Provincia contra Kicillof y su liga de intendentes para llevar las ideas de la libertad a una ciudadanía que las necesita con urgencia”.

Además, el presidente comentó: “La inflación pasó a estar como sexto o séptimo lugar y la inseguridad todavía tiene lugares importantes, porque la gente no termina de darse cuenta que, por ejemplo, el baño de sangre de la provincia de Buenos Aires es culpa de Kicillof, no nuestro”.

Milei también expresó su opinión sobre la situación en la provincia: “La Provincia es la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía. Es el mejor ejemplo de cómo, desde el poder local, algunos buscan boicotear el cambio nacional”.

El presidente cuestionó la postura de Kicillof respecto al empleo: “¿Qué clase de gobernador es aquel que se opone a que haya más trabajo en su Provincia? Nosotros tenemos la respuesta: uno que no gobierna para la gente y sólo gobierna para los parásitos estatales”.

Finalmente, Milei se refirió a su enfoque sobre la fiscalidad: “La gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. ¿La crueldad? Sí, soy cruel, soy cruel ‘kukas’ inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores; con los empleados públicos; con los estatistas”.

En su discurso, también mencionó a sus oponentes: “Enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante, que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser, quien los llama ‘parásitos mentales’”.

Por último, Milei concluyó: “Tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas, que por algo el país, en los últimos 100 años, se ha hundido como se hundió”.