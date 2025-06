Milei arremetió contra gobernadores y lanzó un mensaje a Macri antes de las elecciones

Javier Milei, presidente de la Nación, dirigió duras críticas hacia los gobernadores durante una cena de recaudación organizada por su partido, La Libertad Avanza, donde también envió un mensaje a Mauricio Macri a raíz de sus intenciones de reestructurar Juntos por el Cambio para enfrentar a la fuerza libertaria en la provincia de Buenos Aires.

El evento se desarrolló en el Hotel Yacht Club de Puerto Madero, donde el mandatario describió la elección del 7 de septiembre como "una oportunidad única e irrepetible". A su vez, hizo un llamado de unidad a aquellos que deseen contribuir al cambio, dirigido particularmente hacia el exmandatario.

"Hemos invitado una y otra vez a quienes quieran formar parte del cambio a que se nos unan, pero sepan que quitarnos fuerza no es una opción, solo sirve para dársela a la casta", sostuvo desde el escenario, pocos días después de que Macri se reuniera con Emilio Monzó.

En su discurso, Milei subrayó: "No se confundan, en esta elección se ponen en juego dos y solo dos modelos: el de la libertad y el de la casta. No estamos ante un escenario normal donde se puedan distinguir diferencias de grados o matices, tenemos enfrente a un adversario organizado cuyo único objetivo es que el Estado le sirva a ellos y no a los ciudadanos".

El presidente argumentó que su fuerza política es la única con la valentía y la sapiencia para enfrentar directamente un modelo que, según él, empobrece y criminaliza. Además, resaltó: "Nunca una apuesta política fue tan sensata; hicimos lo que teníamos que hacer, costara lo que costara, y los resultados están acompañando".

Respecto a los comicios, Milei consideró que la provincia de Buenos Aires representa un terreno difícil, sin embargo, previó un buen desempeño electoral tanto en las elecciones del 7 de septiembre como en las del 26 de octubre. "Podemos destacar que somos populares en los sectores más vulnerables gracias a que hemos reducido la inflación, creado empleo, aumentado salarios y disminuido la inseguridad", expresó, asegurando que están preparados para lograr un "tremendo batacazo" en septiembre y en todo el país en octubre.

Críticas contundentes a los mandatarios provinciales

Durante su discurso de 50 minutos, el presidente también lanzó severas críticas hacia los gobernadores, quienes han reclamado en conjunto a la administración nacional una revisión en la distribución de aportes del tesoro nacional (ATN) y un aumento en la coparticipación del impuesto a los combustibles. "En estas elecciones se definirá la profundidad y la velocidad del cambio que llevaremos adelante. Enfrentamos a todo el status quo que está encolumnado detrás de privilegios que no quieren perder", objetó, argumentando que aunque es posible implementar cambios significativos en la administración pública, las provincias son responsables de una parte considerable del gasto público y la presión regulatoria que afecta al sector privado.

Así mismo, frente a la presencia del Gabinete, expuso: "Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde nos comprometimos a reducir el gasto público al 25% del PBI. Sin embargo, ninguno de ellos realizó el ajuste necesario en su ámbito, faltando el respeto a la sociedad que dicen representar".

Milei indicó la importancia de llevar el cambio hasta las provincias, afirmando que esto aceleraría significativamente el crecimiento que la nación experimentará en los próximos años. Además, definió a las provincias como "la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía".

Por otro lado, el presidente mencionó que las provincias son un claro ejemplo de cómo algunos en el poder local intentan obstaculizar el cambio nacional, utilizando los recursos del erario público como un instrumento para contrarrestar al Ejecutivo. Manifestó: "Si proponíamos vender Aerolíneas, se hacían eco de que la comprarían; si sugeríamos cerrar el INTA, crearían uno provincial. No buscaban fundamentar sus objeciones y reaccionaban automáticamente, como si hubiesen sido apoderados por parásitos que les privaran del sentido común".

Finalmente, Milei señaló que los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicar a La Libertad Avanza, afirmando que se encuentran arriesgando todo en las próximas contiendas electorales. Expresó que "se comportan como un animal rabioso y acorralado, desesperado por bloquear los cambios a nivel nacional para sobrevivir". Para concluir, destacó que la imagen del gobernador Kicillof, quien transformó la provincia en un caos, continúa deteriorándose, subrayando que "la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira".