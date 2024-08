Maduro compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia tras las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció hoy viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte de la solicitud del recurso contencioso electoral para aclarar la situación sobre los resultados de los comicios del 28 de julio pasado.

"He cumplido con la justicia, con la ley y me he puesto a la orden de todos los órganos e instancias de la justicia venezolana para que desde este 'templo de la justicia' (TSJ) emane la verdad y con la verdad se haga justicia ante este golpe de Estado, este golpe contra el Estado, esta emboscada criminal, violenta y fascista, que pretendió llevarnos a una espiral de violencia", manifestó el mandatario a la prensa.

El presidente sostuvo que durante la comparecencia respondió el interrogatorio y no eludió ninguna pregunta de los jueces y magistrados.

Recordó que fueron convocados 38 partidos políticos, jefes y representantes legales, en este sentido, enfatizó que "han cumplido estrictamente la citación judicial". No obstante, criticó que su principal rival en las elecciones, Edmundo González, se haya ausentado y no haya presentado las pruebas del presunto fraude electoral.

Agradeció a los 13 partidos políticos que lo postularon como candidato a la reelección de la presidencia y aseguró que han consignado todos los documentos concernientes al proceso electoral.

Sobre González Urrutia, el mandatario rechazó que pretenda desconocer las instituciones del país, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia. Tuvieron la oportunidad de presentarse, pero "se presentaron con las manos vacías".

Finalmente, hizo un llamado a la paz y afirmó que se cumplirá la decisión del Poder Judicial.