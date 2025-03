Macri: "La falta de apego a la institucionalidad afecta el plan económico"

El expresidente Mauricio Macri se pronunció este viernes durante un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde mostró su inquietud por el rumbo institucional que está tomando el gobierno de Javier Milei.

Según el líder del PRO, la falta de compromiso con las instituciones está empezando a impactar negativamente el plan económico del país. "Sin apego a la institucionalidad, el plan económico se ve afectado, especialmente cuando se busca generar confianza para que la gente invierta y la economía crezca", afirmó.

Macri destacó que la confianza no depende únicamente de un presidente carismático, sino de un sistema de instituciones sólidas que promuevan valores como la competencia, la transparencia y la meritocracia.

Advirtió que descuidar estas bases puede hacer que los avances logrados se pierdan rápidamente. "Si maltratás la institucionalidad, ese bien que buscás se desvanece, y lo que construyas poco a poco lo perdés en un instante", señaló.

En su discurso, también mencionó que ya había compartido estas preocupaciones directamente con Milei, con quien mantiene una buena relación personal. Sin embargo, fue crítico al señalar que el proyecto del actual gobierno parece haber pasado de ser un plan para el país a uno centrado en el poder.

Estas declaraciones, las más duras de Macri hacia Milei hasta ahora, coinciden con el inicio de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde los libertarios buscan competir con PRO en las legislativas de octubre.

Macri también aprovechó para sugerir que apoyar a su partido en las próximas elecciones es la mejor forma de respaldar al gobierno de Milei. No obstante, dejó claro que no tiene intenciones de postularse como candidato. "No es mi idea", respondió de manera contundente cuando le preguntaron sobre una posible candidatura.

• Otras declaraciones del expresidente

"Entre lo conveniente y lo correcto, el PRO va a hacer lo correcto". "Lo que sí para mí cambió en estos seis meses, al menos para mí, y lo escucho cada vez más, es una preocupación que crece por la falta de apego a lo institucional".

"Ya reiterándose, empieza a afectar el plan económico, que no es un hecho aislado, sobre todo cuando uno piensa qué busca: recuperar la confianza, que es lo que moviliza a la sociedad. La confianza no la genera un Presidente iluminado sino un conjunto de gente que respalde estas ideas, y ese conjunto de gente está en las instituciones. Cada organismo estatal tiene que predicar lo mismo".

"Nosotros estamos muy atrasados con las reformas del siglo XX, tener moneda, estabilidad macroeconómica. El equipo de Milei ya hizo el milagro de evitar la hiperinflación, después de lo que dejaron Massa, Alberto Fernández y Cristina, evitamos lo peor, pero eso no nos tiene que conformar".

"Cuando nombrás gente en UIF, Oficina Anticorrupción, Yaciretá, Vialidad etc., y todos reciben críticas... Si vamos a un gobierno liberal y transparente tenemos que traer gente que crea en eso. El sistema de elección que él usó para la Corte generó muchas críticas". "Es gente que, o no está preparada para la tarea, o genera dudas".

"Hace rato que se interrumpieron las milanesas (en Olivos). Antes del verano. Muchas cosas que acordamos no sucedieron. Milei tiene un entorno que no convalidó (una alianza con el PRO). Él me habló de un proyecto de país. Me encontré con una persona que compartió mi mismo sueño. Quiero seguir creyendo en el Presidente. Pero ni siquiera nos llamaron a una reunión".

"Nunca existió el poder trabajar juntos. Solo rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo. 7 distritos se cerraron, en los 7 el PRO no ha ido con La Libertad Avanza, todos por decisión de La Libertad Avanza".

"Si Karina Milei y La Libertad Avanza piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo. Que me digan cuándo pasó en la historia que un partido haya hecho por un gobierno lo que hizo el PRO".