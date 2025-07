Los autos más económicos de julio 2025: solo dos fabricados en Argentina

Las principales automotrices que operan en el país publicaron sus listas de precios, destacándose que de los 10 autos más económicos en julio de 2025, solo dos se fabrican en la Argentina.

La subida promedio de precios en el mercado automotor alcanzó un 2% de incremento en comparación con junio, mientras que la inflación mensual se registró en 1,5%.

Los 10 autos más económicos en Argentina son:

Renault Kwid - $19.600.000 Fiat Mobi - $21.047.000 Hyundai HB20 - $23.900.000 Chevrolet Onix - $24.052.900 Fiat Fiorino - $24.394.000 Fiat Argo - $24.784.000 Fiat Cronos - $24.838.000 Citroën C3 - $24.840.000 Peugeot 208 - $25.340.000 Citroën Basalt - $25.550.000

Entre estos modelos, la mayor parte corresponde a hatchbacks: Fiat Mobi, Renault Kwid, Hyundai HB20, Fiat Argo, Citroën C3 y Peugeot 208; además de dos sedanes, Chevrolet Onix y Fiat Cronos, un utilitario, el Fiat Fiorino, y un crossover, el Citroën Basalt, catalogado como Minisuv.

De acuerdo a fuentes de Noticias Argentinas, ocho de estos modelos son importados, provenientes de Brasil, mientras que solo dos se producen en Argentina. Estos vehículos nacionales son:

Fiat Cronos - un sedán con impronta cordobesa

El Fiat Cronos, fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba, se ha consolidado como un sedán pequeño de gran aceptación en Argentina y la región. Desde su lanzamiento en 2018, ha recibido diversas actualizaciones; la más reciente corresponde al modelo MY 2026, incorporada a fines de abril de 2025 con un ligero restyling (incluyendo parrilla, ópticas, paragolpes y nuevas llantas), así como mejoras en el equipamiento de seguridad.

Se comercializan actualmente cuatro versiones en Argentina: Like 1.3 MT, Drive 1.3 MT Pack Plus, Drive 1.3 CVT Pack Plus y Precision 1.3 CVT. La gama utiliza un motor naftero Firefly de 1.3 litros con 99 CV de potencia y 127 Nm de torque, acoplado a una caja manual de cinco marchas o a una automática CVT con siete velocidades simuladas y modo Sport.

El equipamiento de seguridad del Cronos incluye de serie dos airbags frontales, ABS, EBD, control de estabilidad (ESC/TC), asistente en pendientes (HLA), anclajes ISOFIX, monitor de presión de neumáticos, luces LED diurnas y sensores de estacionamiento traseros en la mayoría de las versiones. Tras el restyling de 2025, la versión tope de gama Precision CVT incorporó airbags laterales, aumentando su total a cuatro.

Peugeot 208 - El hatchback con silueta deportiva

El Peugeot 208, producido en la planta de El Palomar, Buenos Aires, es un hatchback B que se sometió a un importante restyling en 2024, alineándose con la estética europea.

Entre las novedades se encuentran una parrilla más amplia, ópticas delanteras con la nueva firma de “garras” LED y llantas renovadas. El interior presenta mejoras en los tapizados y en la configuración del Peugeot i-Cockpit con una pantalla multimedia de 10? y tablero digital en versiones Allure y GT.

La gama en Argentina se divide en tres niveles: Active, Allure y GT, con seis combinaciones. La versión Active está disponible con motor 1.6 VTi de 115 CV y caja manual de cinco marchas. En cuanto a seguridad, el 208 incluye de serie cuatro airbags, ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción y anclajes ISOFIX, mientras que las versiones superiores añaden dos airbags de cortina y dispositivos avanzados de asistencia a la conducción.