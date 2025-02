Llaryora anunció que reducirá un 30% las agencias del Estado

El gobernador Martín Llaryora anunció que eliminará un 30 por ciento de las agencias con fusiones para reducir el gasto.

“Cada una fue excelentemente creada, pero para no reducir servicios ni programas, tenemos que reducir claramente el gasto burocrático”, afirmó

"Córdoba va para adelante". fue la primera frase que utilizó al inaugurar a esta hora del sábado las sesiones ordinarias de la Legislatura desde Deán Funes.

Llaryora hacía referencia, así, al inicio de las obras para la sede de la Universidad Provincial de Córdoba en esa ciudad, que había inaugurado por la mañana.

“Córdoba se potencia cuando todas las regiones tienen la posibilidad de crecer en materia de igualdad”, sostuvo.

En ese marco, anunció que se lanza un programa de desarrollo productivos.

Si bien admitió que se hicieron “muchas obras” durante las gestiones anteriores (Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota), sostuvo que se debe “acelerar la equiparación de una región con la otra”, con base en el noroeste y en el sur-sur de la provincia.

“Debemos acelerar para equilibrar y sumar todo su potencial porque no puede una provincia crecer con regiones disímiles”, destacó.

Calificó el programa como una “reparación histórica” para “potenciar la inversión productiva”.

Se trata, insistió, de “crecer en materia de un programa que lleve estas regiones a equipararse en materia de infraestructura con las otras regiones”

“Esa equiparación nos va a hacer más fuerte a todos los cordobeses, va a ayudar a toda la provincia”, añadió.

Contra el gobierno nacional

Luego, lanzó cuestionamientos al gobierno nacional. “Nosotros si creemos en los programas de desarrollo. Hay que administrar, tener superávit, pero no por tenerlo, sino para que sea base de un programa de dedarrollo”, resaltó.

Entonces postuló la defensa del rol del trabajo público y privado en el desarrollo.

También reconoció que no esperaba que la administración de Javier Milei se “desentendiera” de “muchas de sus obligaciones” y citó jubilaciones, salud, transporte, obras.

Destacó el papel de los intendentes y anunció que enviará un proyecto de ley para que por los próximos 10 años la apertura de sesiones se haga en el noroeste y en el sur-sur, para rendirles cuentas de los avances de este programa.

Frente a la crisis, anunció distintas medidas de alivio fiscal, entre ellos el diferimiento impositivo para el sector agropecuario y para otras actividades. El objetivo, dijo, es "cuidar el empleo".

Hemos tomado la decisión de que si alguna empresa tiene problemas le vamos a dar la posibilidad de diferir los impuestos y que lo paguen cuando la actividad salga adelante, tenemos que estar del lado de los que producen”, sostuvo.

Llaryora pronuncia su discurso anual ante legisladores provinciales, autoridades del gabinete provincial e invitados especiales, para dar inicio al 147° Período Legislativo.

El Gobierno informó que “por primera vez en la historia de Córdoba, la apertura de sesiones tendrá lugar en el interior provincial”.

Balance, en video

Llaryora mostró en un video las obras y acciones de la provincia, cuando habitualmente se enumeran como parte del discurso.

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural de Deán Funes. ubicado en la calle España 151 de esa ciudad cabecera del departamento Ischilín.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Antes y durante el discurso, Llaryora reivindicó su decisión de hacer el acto Deán Funes, en el norte provincial.

Desde la oposición juecista se cuestionó que sea un “gasto innecesario”.

“Si les molesta voy a pedir que se autorice el streaming, y que no se muevan de Capital y que lo vean desde ahí”, replicó Llaryora en declaraciones a un portal.

Añdió: “Nosotros vamos a estar en Deán Funes. Ese mismo día va a haber un hecho fundacional que tiene que ver con la universidad y después vamos a presentar un plan para acelerar la integración del noroeste y del sud sur muy potente en infraestructura y también en producción”.

“Me parece una visión no federal, no integradora. Nosotros no la tenemos. Para nosotros es un gusto como espacio, como Hacemos por Córdoba, tener esa visión, recorrer el interior, estar en cada uno de los pueblos, de trabajar en conjunto con cada uno de los intendentes”, concluyó.

La presidencia de la Legislatura informó que los legisladores que decidieran no viajar podríaán seguir la ceremonia desde sus bancas en el recinto de la Unicameral de la Provincia.

Rossi, con pocas expectativas

Antes de comenzar la sesión, el legislador radical Dante Rossi dijo a Cadena 3 que llegaba a Deán Funes con “pocas expectativas”.

“El gobierno de la provincia y los gobiernos peruanistas en 25 años han abandonado el norte de Córdoba, con lo cual me parece que poco es lo que puede decir el gobernador. Sí celebro la decisión que tenemos hoy en Dean Funes”.

Y consideró que la Legislatura “tendría que hacerlo de manera permanente, reunir sus comisiones en el interior, pero del discurso, poco”, insistió.

Rossi no suscribió las críticas al costo de trasladar el acto al norte. “No, me parece importante para Dean Funes, para la región”

Informes de Federico Borello, desde Deán Funes