Laura Alonso calificó críticas de Rodríguez Larreta como agresivas y sorprendentes

El Gobierno de la Ciudad respondió a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta, quien este lunes anunció que competirá en los comicios legislativos de este año.

La vocera Laura Alonso calificó las críticas como sorpresivas y agresivas. "Es injusto. Nos sorprende la agresividad del ataque porque muchas personas de su equipo trabajan con nosotros", afirmó Alonso.

Además, reflexionó: "Habría que preguntarle a él por qué lo hace ahora, para qué, cuál es el objetivo. Para nosotros y muchos porteños, es una sorpresa; una acción más inentendible".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alonso también destacó que la gestión se concentra en los desafíos actuales como la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico y la educación.

"El resto son discusiones de políticos que no nos preocupan demasiado cuando tienes que gestionar", agregó. Estos comentarios surgieron tras el relanzamiento de Rodríguez Larreta, que criticó duramente a su sucesor, Jorge Macri, alegando que los logros de su gestión se estaban diluyendo.

Rodríguez Larreta declaró: "La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos".