Las diez frases más políticas del discurso de Javier Milei

1

"Nuestra receta es clara y concisa: venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males."

2

"Pasamos de heredar quince puntos de déficit fiscal consolidado a tener durante nuestro primer año superávit financiero, libre de default. Algo que no había ocurrido en los últimos 123 años."

3

"Gracias a quitarle a la política el poder de regular los precios a su antojo, logramos solucionar problemas de desabastecimiento de sectores claves, como el de los combustibles."

4

"El ajuste cayó y seguirá cayendo sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables."

5

"Ajustar a la política no solo no es recesivo, es expansivo. Y elimina la pobreza. ¿Quieren terminar con la pobreza? Terminen con el curro de la política."

6

"El equilibrio fiscal no es negociable. El déficit fiscal es la madre de todos los males de la historia del país."

7

"La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo."

8

"La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor."

9

"Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó."

10

"Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del Cielo nos acompañen y ¡Viva la libertad, carajo!"