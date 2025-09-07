La madre de Franco Colapinto fue a votar tras el GP de Italia en moto y con un curioso casco

FOTO: La mamá de Colapinto fue a votar tras el GP de Italia con un curioso casco y en moto. (Foto NA: @williamsracing)

La madre de Franco Colapinto, Andrea Trofimczuk, se presentó en una escuela de Pilar para votar en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires minutos después del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Luego la carrera llevada a cabo en Monza en la que el pilarense de 22 años finalizó en el decimoséptimo lugar, la mamá del piloto argentino se retiró del establecimiento en moto tras cumplir con sus obligaciones, sin dar declaraciones y con el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams, previo a llegar a la máxima categoría del automovilismo en 2024.

En el circuito de este domingo, el joven corredor argentino culminó la carrera con algunas molestias de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto sumó sus primeros puntos en la F1 al finalizar en la octava plaza.

El GP de Bakú tendrá lugar el domingo 21 de septiembre y con ocho carreras por delante para el final de la temporada 2025, el albiceleste buscará continuar con el buen nivel que mostró en los últimos circuitos.