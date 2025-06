La contundente crítica de Milei hacia la prensa: 'Los odiarían más'

Javier Milei, el presidente argentino, criticó fuertemente a la prensa al sostener que eliminar la pauta a los medios de comunicación representa "la mayor política en favor de la libertad". Esta decisión, según Milei, generó que los periodistas se volvieran "muy violentos" en su contra.

En una reciente entrevista otorgada al periodista e influencer australiano Mario Nawfal, publicada el viernes en su canal de YouTube, Milei expresó: "Quité el subsidio estatal a los medios y eso los tiene muy violentos. Han fabricado todo tipo de mentiras sobre mí. Los medios mienten todo el tiempo".

El presidente argumentó que no sólo se difunden falsedades sobre él, sino también sobre otros miembros de su espacio político y sus políticas. "Lo que hacemos es exponer sus mentiras; eso no creo que sea violento", agregó.

Milei cuestionó la ética de ciertos periodistas diciendo: "Me gustaría que pudieran probar las afirmaciones que hacen, porque no han podido demostrar nada. ¿Está bien mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona? A mi entender, no. Si no quieres que te responda, lo primero que tienes que hacer es no mentir. Si no mientes, yo no reacciono". Estas declaraciones evidencian sus tensas relaciones con la prensa.

Finalmente, sostuvo: "La gente odia a los políticos. Si conocieran realmente cómo son los periodistas, los odiarían infinitamente más".