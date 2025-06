La aviación, un pilar esencial para la realidad de América Latina y el Caribe

Bogotá, (Enviado Especial).- El vicepresidente para América de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerda, enfatizó en la apertura del Foro Regional de IATA que "en América Latina y el Caribe, la aviación no es simplemente un medio de transporte; es una necesidad que conecta a más de 670 millones de personas en 33 países, desde la Patagonia hasta el Caribe".

Cerda añadió que "solo en 2024, se proyectó que alrededor de 481 millones de pasajeros volaron en la región, lo que significó un incremento del 7.8% en comparación con el año anterior. En Colombia, los vuelos domésticos crecieron un 38.8% en la última década, gracias a una mayor competencia y demanda. En el primer semestre de 2025, Brasil reportó un ascenso del 17.7% en los vuelos internacionales, en relación al mismo periodo de 2024".

El vicepresidente destacó que "más allá de las cifras, hay una realidad más profunda: cada vuelo representa un escalón hacia oportunidades económicas, mayor inclusión social y la integración regional. La aviación va más allá de transportar personas o mercancías; crea posibilidades".

Mencionó que "en toda América Latina y el Caribe, la aviación sostiene más de 8.3 millones de empleos y aporta cerca de $240 mil millones de dólares al PIB. Sin embargo, existen retos: a pesar del enorme potencial que encierra la aviación para nuestros países, el sector enfrenta múltiples dificultades que limitan su crecimiento y sostenibilidad".

Se indicó que "se estima que para 2025, la industria aérea global podría alcanzar una ganancia de $36 mil millones. Aunque la cifra parece positiva, equivale apenas a $7.20 por pasajero en promedio".

"En América Latina -aclaró- esta suma es aún más reducida: solo $3.40 por pasajero. Esto es casi el costo de un café Juan Valdez en el aeropuerto. Este margen de ganancias pone de manifiesto la fragilidad de nuestra industria ante factores como la inestabilidad política, la excesiva carga tributaria, regulaciones desproporcionadas y limitaciones de infraestructura".

Hizo hincapié en que "el principal desafío que enfrenta la aviación en la región es la carga de altos impuestos y tasas, especialmente en el Caribe. En ciertos países, estos impuestos pueden representar hasta el 40% del costo total de un pasaje, desincentivando los viajes y limitando el acceso a la aviación para una parte considerable de la población, lo que compromete la conectividad".

"Nos enfrentamos a un panorama regulatorio fragmentado. Con más de 33 naciones en la región, cada una con sus propias normativas de aviación, la falta de armonización genera ineficiencias y limita la conectividad regional. Mientras algunos países adoptan la liberalización, otros retrasan el progreso", explicó.

"También -remarcó- observamos un incremento en las leyes de protección al consumidor que no se alinean con la realidad del sector. Muchas de estas leyes se inspiran en el modelo europeo EU261, que se ha demostrado más punitivo que productivo. La prueba para cualquier regulación debería ser sencilla: ¿soluciona un problema real y su beneficio justifica el costo?".

Insistió en que "otro aspecto es la inestabilidad política y económica en varios países, que genera incertidumbre y complica la planificación a largo plazo para las aerolíneas. A estos retos se suman la guerra comercial en curso y la amenaza constante de nuevos aranceles. Sin embargo, lo que representa una pérdida para una región puede convertirse en una oportunidad para otra".

"En 2024, el sector turístico aportó un notable $714 mil millones al PIB de América Latina y el Caribe y generó más de 28 millones de empleos, según el WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo). Este éxito está vinculado a la aviación, ya que el transporte aéreo es el principal modo de transporte para el turismo internacional, donde más del 58% de los visitantes llegan por vía aérea", explicó Cerda.

Resaltó que "Argentina ha priorizado la liberalización y la competencia. Los resultados son evidentes: un aumento del 26% en la demanda de pasajeros internacionales en marzo de 2025 con respecto a 2024".

Definió las limitaciones de infraestructura como "una preocupación urgente. Muchos aeropuertos operan por encima de su capacidad, con instalaciones anticuadas y escasa inversión. Esto no solo impacta la experiencia del pasajero, sino que también restrige el crecimiento del sector. Necesitamos una visión a largo plazo, no solo para los grandes aeropuertos, sino también para las ciudades secundarias".

"El reciente accidente en India y otros incidentes en EE. UU. y Canadá nos recuerdan claramente que la seguridad no tiene fronteras. La seguridad no es una casilla que se marca, es un compromiso y una responsabilidad compartida. Debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Mirando al futuro: estos desafíos son reales, pero no insuperables. Con colaboración, inversión y una visión común, podemos transformar estos obstáculos en oportunidades. Según nuestras proyecciones, para 2025 se prevé un crecimiento del mercado aéreo (medido en RPKs) en la región del 5.8% respecto a 2024".

Finalmente, afirmó que "esto es solo el inicio. Para 2044, se anticipa que América Latina y el Caribe sostendrán un crecimiento compuesto del 3.2% anual, lo que representará un aumento de 218 millones de pasajeros en los próximos 20 años. Este crecimiento será impulsado por una clase media en ascenso, un aumento en el turismo y una integración regional más fuerte. Esto se traduce en más empleos, mayor comercio y más oportunidades para millones de personas. Nuestro objetivo debe ser que todos en esta región tengan la oportunidad de viajar al menos una vez al año. Hagamos de la aviación una fuerza para el bien."