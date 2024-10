Karina Milei presentó LLA en Buenos Aires: hubo incidentes en la previa del acto

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, le pidió este viernes a la militancia "no relajarse porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta", al encabezar un acto en la ciudad de La Plata.

"A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo", expresó Karina Milei, luego de que simpatizantes libertarios denunciaran haber sido agredidos antes del encuentro.

La funcionaria estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto que se desarrolló en el Club COPARA de Villa Elvira.

Ante los presentes, la líder del partido afirmó que desde la oposición "quieren que este gobierno fracase".

"Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina", arengó.

Y añadió: "No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con LLA fuerte para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante", enfatizó la hermana del presidente Javier Milei.

El acto de LLA en La Plata fue parte de la "consolidación del partido a nivel nacional para competir en todos los distritos de la Argentina", indicaron fuentes del partido liberal en un comunicado.

Incidentes en la previa al acto

Militantes libertarios denunciaron hoy haber sido agredidos en La Plata antes del acto que encabezaba en esa ciudad la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los jóvenes denunciaron haber sido agredidos en patota con piedras e insultos en el barrio de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, donde Karina Milei lanzaba el partido de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense.

De a 20 y a los PIEDRAZOS.



La intolerancia del kirchnerismo a la construcción de una nueva Argentina.

"Bajamos del colectivo para ir para el evento, y vinieron en patota unas 20 personas, entre hombres y mujeres, nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y nos empezaron a tirar piedras", relató el joven agredido en declaraciones al diario local El Día.

El militante, que lucía parte de su rostro ensangrentado, añadió: "No sé cómo no me desmayé".

En tanto, una mujer que lo acompañaba denunció que los agresores "querían hacer lo mismo que hicieron con Fran", en referencia a Franco Antunez, el youtuber libertario que fue agredido en las inmediaciones del Congreso durante las protestas por el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

Foto: Gentileza Radio La Plata.

El hecho registrado en La Plata requirió la intervención de la Policía Bonaerense y del personal de salud. También hubo pintadas y escribieron sobre un auto la proclama "Fuera LLA".