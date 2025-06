Javier Milei descartó indultar a Cristina Kirchner: "Me parece aberrante"

El presidente Javier Milei cerró de manera tajante cualquier posibilidad de indultar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para cargos públicos por la causa Vialidad fue ratificada por la Justicia.

En un adelanto de una entrevista con Esteban Trebucq que se emitirá este jueves en LN+, el jefe de Estado calificó la idea de un indulto como “un disparate” y “aberrante”, reafirmando su compromiso con la independencia judicial y su lema de campaña: “El que las hace, las paga”.

La declaración de Milei llega en un momento de alta tensión política, tras la confirmación de la sentencia contra Kirchner por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La expresidenta, líder del peronismo y figura central de la oposición, cumple actualmente su pena en su departamento en el barrio de Constitución, bajo estrictas medidas de control, como el uso de una tobillera electrónica. La posibilidad de un indulto, planteada en algunos sectores como una vía para desactivar el conflicto político, fue categóricamente rechazada por el presidente.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que crea pertinente. No tengo la más mínima intención de algo así”, afirmó Milei, subrayando que no le compete opinar sobre las decisiones judiciales desde su rol como jefe de Estado. “Un indulto significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, y en el lugar que estoy, eso no me corresponde”, agregó, marcando distancia de cualquier intervención en el caso.