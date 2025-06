Jaldo habló sobre el robo de su celular y su compromiso con la seguridad en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reflexionó sobre la inseguridad que enfrentó en distintos momentos de su carrera política y afirmó que no aumentará su seguridad personal, ya que considera que la Policía debe servir a la ciudadanía.

En una conferencia de prensa, el mandatario provincial hizo alusión al robo de su teléfono celular, un incidente que ocurrió el pasado miércoles 18 de junio durante un acto en el departamento La Cocha. En este contexto, enfatizó que el suceso no alterará su forma de gobernar, que se basa en el contacto directo con los ciudadanos, y aseguró que la Provincia seguirá adelante con su política de seguridad pública.

"Camino permanentemente. Este Gobierno se distingue por recorrer el interior y tener un contacto cercano con la ciudadanía. Está claro que estamos expuestos a situaciones como esta debido a ese contacto. No es lo mismo que aquellos en cargos institucionales que solo interactúan a través de redes sociales: ¿qué riesgo enfrentan si permanecen en sus casas? No se enfrentan a riesgos", afirmó el gobernador.

Jaldo también resaltó su estilo de gestión: "Un gobernador que se levanta a las 6 de la mañana, visita escuelas, municipios y participa en actos institucionales y políticos. Mantengo la mínima seguridad porque creo que debe estar al servicio de la protección de la gente. Sin embargo, ante situaciones como estas, siempre surge una reflexión".

El gobernador recordó que no es la primera vez que es víctima de robos: "En 2022, me sustrajeron mi línea telefónica y adquirieron un celular en una operación en Avellaneda, Buenos Aires. Tuve que pagar por ese teléfono. ¿Cómo se permite realizar una operación así sin presentar el DNI?", cuestionó.

"Además, durante el último inicio de sesiones ordinarias del doctor Juan Manzur, en marzo de 2023, me hackearon mi cuenta de Twitter mientras él se dirigía a la audiencia. También recibí amenazas públicas junto a jueces y fiscales de parte de un delincuente que no fue encontrado hasta que nosotros intervinimos y lo encarcelamos. Actualmente, se encuentra en Ezeiza. Incluso, sufrí el robo de identidad: una persona importaba bienes a mi nombre. Algo está sucediendo; no sé si el robo de mi celular fue una cuestión fortuita".

En este marco, Jaldo vinculó el robo con las decisiones que su gestión ha tomado en materia de seguridad y recuperación de bienes estatales: "Implementamos decisiones contundentes, como proteger la propiedad privada y recuperar terrenos usurpados al Gobierno de la Provincia. Estamos afectando intereses".

Finalmente, reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la venta de drogas en pequeñas cantidades: "Nunca antes se había visto a personas que comercializaban drogas en pequeñas escala tras las rejas. Existe un equipo comprometido con Tucumán. Queremos que los tucumanos vivan bien y en paz. No permitiré que me amedrenten, y seguiremos adelante con nuestra política de gobierno, combatiendo flagelos como el narcomenudeo. Se terminó la impunidad. Actuaremos decididamente contra los delincuentes".

Política carcelaria

En otro segmento de sus declaraciones, Jaldo destacó la política carcelaria que se implementa en Tucumán, la cual incluye "2.000 plazas adicionales para detenidos en el penal Benjamín Paz, Delfín Gallo y la Alcaldía de Las Talitas. De los 1.100 espacios disponibles en el penal de Villa Urquiza actualmente, nuestra gestión alcanzará las 2.000 plazas para detenidos en dos años".

Además, recordó que los índices de homicidio y criminalidad han disminuido en la provincia. Aclaró: "Con la inseguridad no se juega. Hoy la inseguridad está relacionada con la vida y los bienes de los tucumanos. Lo más valioso que posee un ser humano es su salud y su vida".

Concluyó afirmando: "Se acabó la puerta giratoria en Tucumán. Hoy a quienes cometen delitos se les dicta prisión preventiva y son trasladados al penal Benjamín Paz hasta que sean juzgados. Este gobernador ha llegado para poner orden en la provincia de Tucumán, para traer tranquilidad a cada tucumano, y hoy podemos evidenciarlo con estadísticas del Poder Judicial Provincial y del Ministerio de Seguridad de la Nación. No se juega con la seguridad, es una cuestión de vida para los tucumanos".