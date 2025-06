Hugo Yasky critica a la CGT por no respaldar la marcha en defensa de Cristina

El diputado Hugo Yasky cuestionó la decisión que tomó la Confederación General del Trabajo (CGT) al no promover movilizaciones en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner tras su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad.

"La CGT no fue coherente con la decisión de no concurrir", aseguró en una entrevista con Splendid AM 990, enfatizando la participación de los sindicatos que se movilizaron hacia la Plaza de Mayo.

En el mismo sentido, subrayó: "Fue la ausencia de un sector de la CGT. Hemos visto la participación de múltiples gremios y varias regionales de la CGT que sí asistieron. La decisión de no apoyarlos refleja que la postura de la cúpula no representa a todos".

Yasky indicó que existió una considerable cantidad de gremios dentro de la CGT que sí participaron, lo que evidencia la tensión y diversidad de opiniones al interior de la central. "Hay una contradicción enorme", manifestó el líder de ATE.

Resaltó el documento que emitió la CGT, que criticó la condena contra la exvicepresidenta, pero expresó su descontento por la falta de una convocatoria unificada a la protesta del pasado miércoles. "El documento que la CGT aprobó es correcto. Sin embargo, no haber convocado a la movilización luego de emitir un comunicado que condena un ataque a la presidenta del PJ y denuncia un ataque a la democracia es una incoherencia", sentenció.

Yasky atribuyó las divergencias dentro de la CGT a un proceso de renovación de autoridades, que genera lo que él define como "un proceso de fricción". "Es una contradicción palpable, que se manifestó en las calles". Aunque muchos de los líderes de la CGT no estuvieron presentes, la mayoría de los trabajadores se movilizaron en todo el país, sintetizó.

En otra parte de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, el legislador de Unión por la Patria criticó al gobierno de Javier Milei, a quien responsabilizó por condenar a los trabajadores a salarios "miserables", y argumentó que la proscripción de la presidenta del PJ "es uno de los problemas centrales que impide a los trabajadores llegar a fin de mes".

"Fue una movilización masiva que sorprendió a quienes creían que estábamos derrotados y sin capacidad de acción. Demostramos que aún podemos organizarnos", afirmó.

Finalmente, descalificó la minimización de la convocatoria que propone el Gobierno Nacional y afirmó que la administración liberal enfrenta las consecuencias de esta movilización. "La imagen de esa gran marcha se divulgó en todo el mundo. Aquellos que deseaban ver un movimiento popular extinguido ahora saben que no es el caso", subrayó.

"Ahora tienen que comportarse como los boxeadores que tras recibir un golpe vuelven a sonreír al público. Lo que hoy expresa el Gobierno es solo una mueca de aquellos que saben que fueron golpeados, porque el movimiento peronista sigue vivo y estamos a las puertas de una nueva etapa", concluyó.