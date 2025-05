Habló la jueza del escándalo en el juicio por Maradona: "No me voy a apartar"

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro define si anula el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, a raíz del escandaloso documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

La audiencia comenzó a las 10:30, donde los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista comparecieron para definir su futuro procesal.

Los implicados en este caso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

Si prosperara la anulación del juicio, se prevé que el debate oral y público se reanude en 2026, según lo destacado por Rodolfo Baqué, defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.

La jueza Makintach se vio inmersa en una controversia tras la divulgación de videos, editados y grabados en crudo, donde ella participó en un proyecto audiovisual realizado por la productora Pegsa y la cadena británica BBC. Esto motivó la necesidad de tratar su recusación.

Asimismo, había asumido la presidencia del tribunal, en lugar del magistrado Maximiliano Savarino, pero fue removida tras una solicitud del defensor de Leopoldo Luque, Julio Rivas.

La audiencia arrancó con Makintach, quien pidió la palabra: “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”

Según publicó Infobae, la jueza señaló : “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, agregó.

“Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar", enfatizó.